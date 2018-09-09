Samanyolu Haber /Gündem / Damat işini bilir... Okul inşaatı bahanesi ile ormanı talan etti /09 Eylül 2018 09:36

Damat işini bilir... Okul inşaatı bahanesi ile ormanı talan etti

Erdoğan’ın damadı, Bakan Albayrak’ın kurduğu vakfın sahibi olduğu “Nun Okulları’’nın Beykoz’da 2015’te yapmaya başladığı kampus yıldan yıla genişledi ve yaklaşık 90 dönüme çıktı.

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 2018’e kadar aralıklarla çekilen fotoğraflar orman katliamını ortaya koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılan arazi yeni bir tehditle karşı karşıya. Arazinin yanındaki özel orman alanına 553 adet villa yapılması gündemde. Arazinin sahipleri ise KİPTAŞ ile CHP’li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter’in ailesi.


Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Beykoz Dereseki’deki ormanlık alanda yapılan tahribat adım adım fotoğraflara yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak ’ın kurduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu “Nun Okulları’’nın Beykoz’da 2. derece sit alanına 2015’te yapmaya başladığı kampusun yıl yıl genişlediği görülüyor. 

Beykoz 2. derece sit ve orman içi dinlenme alanında kalan arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmıştı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, bakanlığın imar planlarına, “arazinin doğal sit alanı sınırları içinde olduğu ve korunması” gerektiğine dikkat çekerek dava açmıştı. 
Alanın “Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alanlar” ile “Park ve Dinlenme Alanları” içinde kaldığı ve burada “Özel Eğitim Tesisi” fonksiyonunun yer almasının planlama ilke ve esaslarına aykırı olduğu vurgulayan mahkeme projenin yapılmasını sağlayan büyük ve küçük ölçekli imar planları iptal etmişti.


Okul bitti

3. havalimanının da inşaatını yapan Kalyon Gayrimenkul Yatırım İştiraki 2015 yılında başladığı okulun inşaatını bitirmişti. Geçen yıl eğitim ve öğretimin başladığı okulun havadan çekilmiş fotoğrafları ise tahribatı gözler önüne serdi. 2015 yılından 2018 yılına kadar belirli aralıklarla çekilen fotoğraflara bakıldığında yıl ve yıl betonlaşmanın arttığı görünüyor. Arazinin yanında bulunan özel orman alanına da 553 adet villa yapılması gündemde. Villaların yapılacağı alanda da ağaçlar bulunuyor. Villaların, otellerin, spor tesislerinin yapılacağı arazinin sahipleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden KİPTAŞ ile CHP’li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter’in ailesi. 



‘Bir bir imara açılıyor’

Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri konuya ilişkin gazetemize şu açıklamayı yaptı:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinden kişilerin de yönetiminde olduğu Nun Vakfı’na ait haremlik-selamlık olacağı duyurulan okula ait tesisler, iptal edilen imar planıyla izin verilen alanı da aşarak ormanı işgal etmiş durumda. Kiptaş’ın satın aldığı orman alanına taşan okula, belediye ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdahale etmezken bir de adım adım imara açıyor. Okul yasalaştırılırken yanına villalar yapılmak isteniyor. Üçüncü köprü ile ikiye bölünen Kuzey Ormanlarının parça parça imara açılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kuzey Ormanlarını savunmaya devam edeceğiz.”


Nun Eğitim ve Kültür Vakfı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Zirve Holding’in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu tarafından 2014 yılında kurulmuştu. Okul,  ilk öğrencilerini  2017-2018 öğretim  yılında almıştı.

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