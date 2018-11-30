Formula 1 Pisti'ni inşa eden şirket de konkordato ilan etti

Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında bulunan Ayhanlar Holding, konkordato ilan etti. Firma Türkiye’nin önemli projelerinden İstanbul Park Formula Yarış Pisti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerde görev aldı. Firmanın 900 çalışanı bulunuyor.







Ayhanlar Holding Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme Ayhanlar Holding’e üç ay geçici mühlet verdi. Yol asfaltlama, hazır beton, madencilik, inşaat ve akaryakıt sektörlerinde 40 yıllık bir tecrübesi olan holdingin, 900 çalışanı bulunuyor. Şirketin merkezi ise Gebze'de yer alıyor.





Ayhanlar Holding’in avukatı Ufuk Demir, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada döviz kurundaki hızlı yükselişin konkordato sürecinde büyük etkisi olduğunu söyledi.





Demir, “Firmamız İstanbul Park Formula Yarış Pistinin tamamını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyol’u gibi ülkemizin önde gelen projelerinde görev almıştır. Ülkemizin maruz kaldığı, özellikle döviz kurundaki hızlı dalgalanma, faiz oranlarının yükselmesi ve akabinde bazı yatırımların durması ve hak edişlerin, ödemelerin yapılmaması devletimizin birçok projesinde imzası bulunan firmamızı mali anlamda zora sokmuştur. Kamuoyunun sağduyusuna sığınarak altını özellikle çizmek istiyoruz. Bu sürecin geçici olmasını cesurca ve yürekten temenni ediyoruz. Çalışmalarımızı bu mealde yapacağımızı çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz. Ayhanlar Holding'in taşınır ve taşınmaz tüm şirket kazanımlarını bu düşüncemizin bir garantörü olarak sunuyoruz” dedi.





KONKORDATO İLAN ETMEK DURUMUNDA KALDIK





Avukat Ufuk Demir konkordato sürecine neden gidildiğini ise şu şekilde yorumladı:





"Müvekkillerim Ayhanlar Holding ve grup şirketleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, hammadde fiyatlarının artması gibi sebeplerden dolayı; şirketin bekası ve şirket borçlarının tamamının eksiksiz ödenmesi amacıyla konkordato ilan etmek durumunda kalınmıştır. Müvekkillerim konkordato süresince tüm borçlarını yapılandırarak ödeme kabiliyeti ve niyetindedir. Talebimiz; tamamı ile şirketlerin devamlılığını sağlamak esası üzerine kuruludur. Yılların verdiği birikim, tecrübe ve bu süreçte vereceğimiz emek ve çaba ile, en kısa sürede müvekkillerim tüm borçlarını yapılandırarak ödeme ve tekrar güçlü bir şekilde piyasada yer alma gayreti ve temennisi içindedir."