Samanyolu Haber /Dünya / Marriott International'a ait 500 milyon müşteri verisi çalındı /30 Kasım 2018 17:13

Marriott International'a ait 500 milyon müşteri verisi çalındı

Marriott International otel grubuna ait 500 milyon müşteri verisinin çalındığı açıklandı.

SHABER3.COM

Marriott International otel grubunun müşteri veri tabanının çalındığı ortaya çıktı. Veri sızıntısıyla birlikte 500 milyon müşteri kaydı dışarıya sızdırıldı.

Şirketin iç soruşturmasına göre verileri çalan taraf, 2014'ten beri müşteri verilerine erişime sahip.

Otel grubu verileri çalınan kişileri konuyla ilgili bilgilendireceğini açıklarken, olayın iç güvenlik denetimleri sırasında ortaya çıktığı bildiriliyor.

Müşterilerin çalınan verileri arasında isim, adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, pasaport numaraları, hesap bilgileri, doğum tarihleri, cinsiyet ve kaldıkları süre bulunuyor.

Çalınan veriler arasında şifrelendirilmiş kredi kartı bilgilerinin de olduğu aktarılıyor. 
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