AKP'den 71 maddelik kanun teklifi: İçinde yok yok

Konu ile ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içermektedir" dedi.







Düzenleme; kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeriyor.





Teklifin olduğu gibi yasalaşması getirilecek yeniliklerden dikkat çekenler şöyle:





* Hızlı tren ve demiryolu yatırımları için ödeneklerin kullanımı, ulaştırma ve alt-yapı bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye bakanlığı'na geçiyor.





* İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı, hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.





* Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.





* Bebek devam sütünde ve şalgamda ÖTV kaldırılacak.





* Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor





AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da kanun teklifiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Muş, şunları anlattı:





"İl Bank Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri, bu teklifle İl Bank'a yetki vermeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki verilmesi kanun teklifi içerisinde bulunmaktadır. Teklif ayrıca grup şirketleri ve KİT'lere banka kredisi çekmek yerine kendi aralarında ödünç para verebilmelerini de sağlıyor. Polsan biliyorsunuz emniyet memurlarının sandığı, yeni gelen memurların da buraya katılımını zorunlu hale getirilmesini teklif ediyoruz.





Son dönemlerde yaşanan 47/34 kamu ihale kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri bu kanun tarihi yürürlüğe girdiğinden itibaren devam ediyorsa bu sözleşmelerin feshi ya da devredilmesi kanun teklifi kapsamımızda.





Binali Yıldırım'la ilgili bunlar sizin de söylediğiniz gibi iddiadır. Parti kaynaklarımızdan, yetkili organlarımızdan açıklama yapılmadığı sürece bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Siz partimizin ilgili kurumlarının yaptığı açıklamayı dikkate alın.





(MHP ile ittifak) Sayın Genel Başkanımız şu an Arjantin'de. Kendisi son grup toplantısından sonra jestlere jestle karşılık vereceğiz dedi. Dolayısıyla bu anlamda partimizin nasıl olacak, hangi jestler olacak, bu konudaki açıklamasını bekleyin.





(Kılıçdaroğlu'na tazminat) Türkiye bir hukuk devletidir, bir iddia ortaya attığınız zaman bunlar temelsizse bunlar yargıya taşınır. Bu tazminatlar da yargının verdiği kararlardır."