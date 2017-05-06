Samanyolu Haber /Gündem / Foreign Policy'ye göre Trump Erdoğan'ı kötü bir sürprizle karşılayacak /06 Mayıs 2017 11:59

Foreign Policy'ye göre Trump Erdoğan'ı kötü bir sürprizle karşılayacak

Amerikan Foreign Policy dergisi, Washington ziyaretinde Erdoğan'ı "kötü bir sürprizin" beklediğini yazarak, Trump'ın Türkiye'ye "Rakka'yı Kürtlerle alacağım" diyeceğini iddia etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti yaklaşırken, ABD ile Türkiye arasındaki "YPG'ye destek" geriliminin süreceği tahmin ediliyor.

ABD'nin etkili dış politika kuruluşlarından Foreign Policy'de (FP) Dan De Luce ve Paul McLeary imzasıyla yayımlanan bir yazıda, Donald Trump'ın Erdoğan'a "Rakka'yı Kürtlerle kurtaracağım" diyeceği iddia ediliyor.

FP'ye konuşan Pentagon yetkilileri, Obama döneminde hazırlanan ve Kürtlere liderlik rolü veren Rakka planının, Erdoğan'ın ziyaretinden sonra uygulamaya geçeceğini söylediler.

ABD Merkez Komutanlığı'nın Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Rakka operasyonu için Kürtleri silahlandırma izni talep ettiğini kaydeden yetkililer, Mattis'in talebi imzalaması durumunda geriye Trump'ın bu plana onay vermesi kalıyor.

Yetkililer, komutanlar tarafından hazırlanan bu plana, Trump'ın "neredeyse kesinlikle" onay vereceğini söylüyorlar.

Rakka taarruzu, Arap ve Kürt güçlerine Amerikan hava ve topçu gücünün eşlik etmesiyle ilerleyecek. Bu, aslında Obama yönetiminin ilkesel olarak kabul ettiği yaklaşımın hemen hemen aynısı.

Obama, yönetiminin son günlerinde, Pentagon'dan gelen "Kürtleri silahlandırma" talebini geri çevirerek, buna Trump yönetiminin karar vermesini istemişti.

Rand Corporation'da analist olan ve Amerikan güçlerine danışmanlık yapan Linda Robinson'a göre, ABD'li yetkililer Türkiye'nin kendilerini ikna etmek için sunduğu planı inceledi ve bu planın "askeri olarak pek bir katkı yapamayacağına" karar verdi.

Trump yönetiminin, Rakka kararında Türkiye'nin hassasiyetlerini gözetmek için geçen ayki referanduma kadar bir adım atmadığını kaydeden ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın Kürtleri operasyonda desteklemenin Rakka'daki tek gerçekçi yol olduğuna karar verdiğini aktarıyorlar.

ABD'nin, bu aşamada planını değiştirerek Türkiye destekli ÖSO gruplarıyla Rakka'ya yönelmek konusunda isteksiz olduğu belirtiliyor.

Washington'un, Kürtlerin tek taraflı adım atmayacağı ya da IŞİD'den sonra Rakka'yı yönetmeyeceği konusunda garanti vereceği söylenirken, Türkiye'yi yatıştırmak için Kürtlere mühimmatı da sınırlı derecede vereceği ileri sürülüyor.
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