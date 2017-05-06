Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD öldürmeye çalıştı, AKP tutukladı! /06 Mayıs 2017 10:44

IŞİD öldürmeye çalıştı, AKP tutukladı!

Reina' saldırısında ağır yaralanan polis memuru 2 aydır tutuklu! 'Reina' saldırısında ağır yaralanan 15 yıllık polis memuru Bahadır Çakır 2 aydır tutuklu. Çakır, cezaevinde ölüme terk ediliyor!

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

'Reina' saldırısında ağır yaralanan polis memuru 2 aydır tutuklu!

Bahadır Çakır, 15 yıllık polis memuru. 22 Kasım 2016 tarihinde 677 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. 1'i kalp hastası, diğeri Lösemi hastası 2 çocuğunun tedavisi ve 3. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak için günübirlik işlerde çalıştı. 



Çakır, 39 Kişinin vefat ettiği 'Reina' saldırısında ağır yaralandı.Sırtından girip göğsünden çıkan kurşunla akciğeri ve karaciğerinden ağır hasarlar oluştu. Toplamda 25 gün yatarak tedavi gördü. 25 Ocak 2017'de taburcu oldu ve direk karakola ifadeye götürüldü. Mahkemeye çıkarıldı, sağlık durumu da göz önünde bulundurularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. En son imzaya gittigi 1 Mart 2017 tarihinde hakkında arama kararı var denilerek gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. 



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