Samanyolu Haber /Ekonomi / Ford 400 bin aracı geri çağırdı /29 Haziran 2017 12:42

Ford 400 bin aracı geri çağırdı

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla Transit modeli aracını geri çağırdı.

Ford 400 bin aracı geri çağırdı

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla Transit modeli aracını geri çağırdı.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model araçlardaki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.
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