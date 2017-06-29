Ford 400 bin aracı geri çağırdı

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla Transit modeli aracını geri çağırdı.





Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model araçlardaki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.





Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.





Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.