Samanyolu Haber /Ekonomi / Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor /29 Haziran 2017 12:46

Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açacağını duyurdu. 

Samsung'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 2020 yılında açılacak 380 milyon dolarlık fabrikanın bölgede 954 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. 

Söz konusu fabrikada ABD pazarı için ev aletleri üretileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Carolina eyaletinin seçimiyle ilgili olarak ise bölgenin güçlü tedarik zinciri ve ulaşım altyapısı özelliklerine dikkat çekildi.  
Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) B.K. Yoon, ABD piyasasının şirket için "en hızlı büyüyen ve en önemli tüketici pazarı" olduğunun altını çizdi. 

Samsung'un Güney Carolina'da 800 kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezinin olduğunun kaydedildiği açıklamada, firmanın bugüne kadar ABD'de 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı vurgulandı. 
<< Önceki Haber Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor Sonraki Haber >>

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:58