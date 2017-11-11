Samanyolu Haber /Gündem / Flynn'in avuklatlarından ilk açıklama! /11 Kasım 2017 10:57

Flynn'in avuklatlarından ilk açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kovulan güvenlik danışmanı Mike Flynn "Oğluyla birlikte AKP'li para karşılığı anlaşıp Fetullah Gülen'i kaçırıp Türkiye'ye getirecekti' iddialarına avukatlarından yanıt geldi.

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ABD Başkanı Trump’ın eski başdanışmanlarından Mike Flynn-AKP skandalı ABD medyasında büyük yankı buldu.

Konuyla ilgili olarak Flynn’in avukatlarından açıklama yapıldı. Avukatlar Robert Kelner, Stephen Anthony ve Brian Smith tarafından ortak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Rusya’nın 2016’daki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya saygımızdan ötürü şu ana kadar ortaya atılan söylenti ve suçlamalara yanıt vermiyoruz. Ancak bugün General Flynn hakkında konuşulan, adam kaçırmaktan rüşvet almaya kadar varan iddialar için bir istisna yapıyoruz. Bunlar tamamen kabul edilemez ve zarar vermeye yönelik suçlamalardır ve kesinlikle doğru değildir”
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