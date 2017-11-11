Flynn'in avuklatlarından ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump’ın eski başdanışmanlarından Mike Flynn-AKP skandalı ABD medyasında büyük yankı buldu.





Konuyla ilgili olarak Flynn’in avukatlarından açıklama yapıldı. Avukatlar Robert Kelner, Stephen Anthony ve Brian Smith tarafından ortak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;







“Rusya’nın 2016’daki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya saygımızdan ötürü şu ana kadar ortaya atılan söylenti ve suçlamalara yanıt vermiyoruz. Ancak bugün General Flynn hakkında konuşulan, adam kaçırmaktan rüşvet almaya kadar varan iddialar için bir istisna yapıyoruz. Bunlar tamamen kabul edilemez ve zarar vermeye yönelik suçlamalardır ve kesinlikle doğru değildir”

