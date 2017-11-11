Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Trump ve Putin anlaştı /11 Kasım 2017 11:01

Flaş! Trump ve Putin anlaştı

Rusya tarafından yapılan açıklamada Trump ve Putin'in Suriye üzerinde ortak bir açıklama yapma üzerinde anlaştığı bildirildi.

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin Suriye üzerine ortak bir açıklama yapmayı onayladığını belirtti. Açıklamanın, iki başkanın buluşması için özel olarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin terör örgütü IŞİD ile ortak mücadelenin sürdürülmesi ve tehlikeli olayların engellenmesi için ortak iletişim kanalları kurulması için anlaşmaya vardıkları belirtildi.

İki lider, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılık üzerine anlaşmaya vardı.

Suriye'de askeri çözümün olmadığına vurgu yapılan anlaşmada, tüm taraflar Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de yapılan barış görüşmelerine davet edildi.
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