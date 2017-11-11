Samanyolu Haber /Gündem / Sadece Gülen'i kaçırma pazarlığı yapmamışlar! /11 Kasım 2017 10:51

Sadece Gülen'i kaçırma pazarlığı yapmamışlar!

AKP ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden kovduğu Mike Flynn, arasındaki Fethullah Gülen'i kaçırma görüşmesi skandalına Zarrab da eklendi. ABD medyası bu iki olayı konuşuyor.

SHABER3.COM

AKP'nin Flynn ile 15 milyon dolar karşılığında Gülen'i kaçırma pazarlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre Flynn görüşmelerden birini 2016 Eylül’de Trump'ın kampanya danışmanı olarak AKPli bakanlar Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdi. İkinci görüşme ise Aralık'ta ve bu defa Flynn resmen Beyaz Saray yetkilisi. ABD medyasına konuşan uzmanlar bunun federal suç olduğunu ve 20 yıl hapis cezası gerektirdiğini söylüyor.





ABD’nin ana akım medyası WSJ, NBC, CNN vd. Gülen'i kaçırma skandalını konuşuyor. Skandalda ikinci perde ise Zarrab olayı.

Flynn ilk kez Zarrab Davası'nın düşürülmesi olayı ile de ilişkilendirildi. 2 uluslararası skandalın da Trump’ın  Milli Güvenlik Başdanışmanı olarak atanmasından sonra gerçekleşmesi iddialara da daha büyük bir ciddiyet kazandırdı. 




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sadece Gülen'i kaçırma pazarlığı yapmamışlar! Sonraki Haber >>

Böyle ceza olur mu?

Böyle ceza olur mu?

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

Bu nasıl yargılama?

Bu nasıl yargılama?

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:17