Sadece Gülen'i kaçırma pazarlığı yapmamışlar!

AKP'nin Flynn ile 15 milyon dolar karşılığında Gülen'i kaçırma pazarlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.





İddiaya göre Flynn görüşmelerden birini 2016 Eylül’de Trump'ın kampanya danışmanı olarak AKPli bakanlar Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdi. İkinci görüşme ise Aralık'ta ve bu defa Flynn resmen Beyaz Saray yetkilisi. ABD medyasına konuşan uzmanlar bunun federal suç olduğunu ve 20 yıl hapis cezası gerektirdiğini söylüyor.





















ABD’nin ana akım medyası WSJ, NBC, CNN vd. Gülen'i kaçırma skandalını konuşuyor. Skandalda ikinci perde ise Zarrab olayı.





Flynn ilk kez Zarrab Davası'nın düşürülmesi olayı ile de ilişkilendirildi. 2 uluslararası skandalın da Trump’ın Milli Güvenlik Başdanışmanı olarak atanmasından sonra gerçekleşmesi iddialara da daha büyük bir ciddiyet kazandırdı.















