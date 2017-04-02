Ankara'da referandumun özeti bir olay

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “evet” çağrısı yapacağı açılış töreni için ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu







Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yapacağı toplu açılış töreni için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. AKP’li Başkan Melih Gökçek, buna Twitter’da “Ankara Valiliği’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yatırımlarının tanıtılacağı açılış töreni, inşaallah Ankara tarihinin en büyük toplantısı olacak. Pazar sabahtan itibaren otobüs ve metro ücretsiz. Bu tarihi güne sizde şahit olun” mesajını paylaştı.





Gökçek'in sosyal medyada bedava miting reklamı yaptığı saatlerde MHP'li muhalif isimlerden Meral Akşener Ankara Valiliği'nin yasak kararını duyurdu. Gerekçe ise 'sizi koruyamam' oldu.

Akşener o yasağa tepki gösterdi:

