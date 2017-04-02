Ankara'da referandumun özeti bir olay

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “evet” çağrısı yapacağı açılış töreni için ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu
Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yapacağı toplu açılış töreni için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. AKP’li Başkan Melih Gökçek, buna Twitter’da “Ankara Valiliği’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yatırımlarının tanıtılacağı açılış töreni, inşaallah Ankara tarihinin en büyük toplantısı olacak. Pazar sabahtan itibaren otobüs ve metro ücretsiz. Bu tarihi güne sizde şahit olun” mesajını paylaştı.
Gökçek'in sosyal medyada bedava miting reklamı yaptığı saatlerde MHP'li muhalif isimlerden Meral Akşener Ankara Valiliği'nin yasak kararını duyurdu. Gerekçe ise 'sizi koruyamam' oldu.
Akşener o yasağa tepki gösterdi:
"Ankara'da miting yapmak istedik vali, 'sizi koruyamam' dedi. E kardeşim sen ne işe yararsın o zaman. Ankara'da Tandoğan veya Sıhhıye'de miting yapmamıza müsaade edilmedi. Halbuki siyaset bir iddia işi, bırakın verin miting meydanını kimse gelmiyorsa ben evime döneyim, babaanne olmaya. Ama oraya benim sıfatım yok, arkadaşlarımın da sıfatı yok, benim partimden attılar, bir partim de yok. Şimdi atılmış sıfatı olmayan bir gariban Meral Akşener'im. Bu fakirden bu kadar korkuyorlar, onu da anlamıyorum. Ya ben kadın halimle kimseden korkmuyorum. Siz adam olarak benden niye korkuyorsunuz?
Ankara'da yapmak istedikleri mitinge izni verilmemesini eleştiren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne korkuyorsunuz? Dolayısıyla kimse gelmez verin Tandoğan'ı, verin Sıhhıye'yi ben giderim evime babaanne olurum. Ama biliyorlar ki, sıfatı olmayan, kimsesi olmayan bu Cumhuriyet kadını ve arkadaşları, onun dava arkadaşları, onunla birlikteki yol arkadaşları orayı doldurur. Gönüllü olarak doldurur. Zırhlı arabalar ile gezmeden devletin uçakları ile tur atmadan aynı anda gökyüzünde 3-4 bakan uçağı uçuyor en az 20 tane helikopter uçuyor ve böyle bir sistemin içinde bizim gibi garibanlar imece usulü, gönüllük usulüne göre o meydanları, bu salonları dolduruyor. Sonuç itibariyle bunu da kimsenin gözü kesmedi. Salonlarımız verilmeyerek, elektriklerimiz kesilerek, terör meselesi diyerek, sizi koruyamayız diyerek. Ya kardeşim sen ver izni, ben kendi kendimi korurum. Milletimden başka koruma mı var? Şimdi bu günlere geldik."
Referanduma iki hafta kaldığını hatırlatan Meral Akşener, "İki haftamız kaldı, aylık anketler yaptırıyorum. Bu anketlerde sizin iradeniz 55'e 45 hayır önde görünüyor" dedi.