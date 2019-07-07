Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Yunanistan'da Miçotakis tek başına iktidar /07 Temmuz 2019 19:30

[FLAŞ] Yunanistan'da Miçotakis tek başına iktidar

Yunanistan'da halk sandığa gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Çipras sandıkta ağır bir mağlubiyete uğradı.

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Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri Aleksis Miçotakis seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi. 

Yunanistan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, oyların yüzde 67'sinin sayıldığı seçime katılım oranı yüzde 57,2 olarak gerçekleşti. 


Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri Kiriakos Miçotakis seçim zaferini seçmenleri ile kutladı.


MİÇOTAKİS TEK BAŞINA İKTİDAR


Kiriakos Miçotakis liderliğindeki ND, oyların yüzde 39,6'sını alarak birinci parti oldu. ND, 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geliyor. 


Aleksis Çipras liderliğinde iktidarda bulunan sol SYRIZA ise oyların yüzde 31,6'sını aldı. Ana muhalefete düşen SYRIZA ise sandıktan 86 milletvekili çıkarabildi.


PASOK'un omurgasını oluşturduğu Değişim Hareketi (KINAL) ise yüzde 8 oranıyla 22 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu. 


KINAL'ı oyların yüzde 5,3'ünü kazanan ve 15 milletvekili çıkaran Yunanistan Komünist Partisi (KKE) takip etti. 


ÇİPRAS İKTİDARI KAYBETTİ

ND'nin 158 sandalye kazanarek 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu sağladığı Çipras'ın liderliğindeki SYRIZA'nın milletvekili sayısı 86'da kaldı. 

İki dönemdir başbakanlık koltuğunda oturan, ancak 8 Temmuz itibarıyla muhalefete düşen Çipras sandıktan çıkan neticeyi, "Halkın iradesi. Saygı duyuyorum." diye niteledi. 

Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND'nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.

AŞIRI SAĞCI PARTİ DE OY KAYBETTİ

Aşırı sağ Altın Şafak'ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek. 

Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3'lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:

ND: Yüzde 39,6

SYRIZA: Yüzde 31,6

KINAL: Yüzde 8

KKE: Yüzde 5,3

MERA: Yüzde 3,7

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