[FLAŞ] Yunanistan'da Miçotakis tek başına iktidar





ÇİPRAS İKTİDARI KAYBETTİ





ND'nin 158 sandalye kazanarek 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu sağladığı Çipras'ın liderliğindeki SYRIZA'nın milletvekili sayısı 86'da kaldı.





İki dönemdir başbakanlık koltuğunda oturan, ancak 8 Temmuz itibarıyla muhalefete düşen Çipras sandıktan çıkan neticeyi, "Halkın iradesi. Saygı duyuyorum." diye niteledi.





Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND'nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.





AŞIRI SAĞCI PARTİ DE OY KAYBETTİ





Aşırı sağ Altın Şafak'ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek.





Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3'lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:





ND: Yüzde 39,6





SYRIZA: Yüzde 31,6





KINAL: Yüzde 8





KKE: Yüzde 5,3





MERA: Yüzde 3,7



