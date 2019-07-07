Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da deprem! /07 Temmuz 2019 21:01

Endonezya'da deprem!

Endonezya'da merkez üssü Kuzey Maluku eyaletinin Ternate şehrinin 135 kilometre güneybatı açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer tsunami ikazı yaptı.

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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Maluku eyaletinin Ternate şehrinin 135 kilometre güneybatı açıkları olan ve 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ İKAZI

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami ikazında bulundu. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurdu.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. 

Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
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