Şehir magandaları böyle saldırdı

İstanbul Pendik’te D-100 Karayolu üzerinde hamile bir kadının bulunduğu arabanın önünü keserek taşıtın aynasını kıran, camlarını kırmaya çalışan magandalar sosyal medyada infiale sebep oldu.





Saldırıya maruz kalan aile polise şikâyette bulunurken, olay günü yaşananları hamile kadının eşi anlattı.





7 AYLIK HAMİLE KADINA BİLE ALDIRMADILAR





Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan dün akşam saatlerinde Pendik D-100 Kara yolunda otomobilleriyle seyir halindeyken siyah bir otomobil aniden önlerine girmeye çalıştı.





Şoför koltuğunda bulunan Yunus Emre Bahçıvan yol vermeyince siyah aracın içinde bulunanlar çifte tepki gösterdi.





Polis noktasını geçtikten bir süre sonra çiftin peşinden gelen iki kişi arabanın önünü keserek aşağı indi. Çiftin içinde bulunduğu aracın yanına gelen şahıslar, aracın aynasını kırarak camlarını kırmaya çalıştı.





O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.





İki magandanın saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.





"YUMRUĞUNU CAMA DOĞRU UZATIP VURMAYA ÇALIŞTI"





Hamile eşinin paniklediğini söyleyen Bahçıvan, “Ben de eşimin 7 aylık hamile olması sebebiyle münakaşaya girmek istemedim. Daha önce de kaybımız olmuştu, bizim için çok değerli. Ben devam ettim yoluma. O esnada eşimi sakinleştirmeye çalıştım. Camları kapatıp, kapıları kilitledim. Daha sonra arkadan hızlı bir şekilde geldiklerini fark ettim."





"ARABAYI ÖNÜME KIRDILAR"





Bahçıvan, "Telefonumla kayda almaya başladım, sıkıntı olacağı belliydi. Daha sonra araçlarını önüme kırdılar. Hızlı bir şekilde araçtan indiler. Şahıslardan biri eşimin olduğu taraftan gelip cama yumruk vurmaya başladı. Ben içeriden ‘bu kadın hamile’ diye defalarca bağırdım. Kale almadılar. Sinirle camları kırmaya çalıştılar. Aynaya tekme attılar, yumruklar attılar. Yine aynı şahıs arabanın üzerine çıktılar. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler.” diye konuştu.





"KAPUTUN ÜZERİNE ÇIKAN KİŞİNİN BELİNDE TABANCA VARDI"





Bahçıvan şüphelilerden şikâyetçi olduklarını belirterek, “Görüntülerde kaputun üzerine çıkan şahsın belinde tabanca olduğunu gördük. O esnada farkında değildik. Arabadan inseydik belki canımıza mâl olabilirdi. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz. Adil bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.