Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Türk askeri İdlib'e girdi /08 Ekim 2017 14:54

FLAŞ... Türk askeri İdlib'e girdi

Türk askerlerinin ve zırhlı araçlarının sınırı geçerek İdlib'e girdikleri duyuruldu.

SHABER3.COM

Suriyeli kaynaklar Türk askeri araçlarının Suriye sınırını geçerek İdlib'e girdiklerini açıkladı.

Reuters'in haberine göre konuyla ilgili konuşan iki kaynak, TSK güçlerinin El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın kontrolündeki bölgeye girdiklerini söyledi.

Habere göre TSK, "Tahrir'uş Şam'ın eskortu eşliğinde ilerledi". Ancak TSK ve El Kaide bağlantılı grup öncesinde bölgede çatışmıştı.

Kefr Lusin yakınındaki çatışmalar, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından da doğrulanmıştı. Sabah da TSK'ya ait topçu birliklerinin sınırın öte yanına top atışı yaptıkları duyrulmuştu
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