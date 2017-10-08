13 yaşındaki çocuğa Erdoğan'a hakaretten 1 yıl 9 ay hapis cezası!

“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.Ş’ye, şikayetçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayetinden vazgeçmesine rağmen 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.





Evrensel'in haberine göre Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla bir yıl önce hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.Ş’nin görülen duruşmasında karar çıktı.





İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya çocuk A.Ş. katılmazken, müdafi Avukat Fatma Hopikoğlu duruşmada hazır bulundu. Davada müşteki olarak yer alan Erdoğan’ın şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.





Duruşmada karar veren mahkeme, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun sabit olduğunu ileri sürerek A.Ş’ye 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı “suçu alenen işlemesi” nedeniyle 3 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme, A.Ş’nin 15 yaşını doldurmamasını göz önünde bulundurarak verdiği cezayı yarı oranında indirerek 1 yıl 9 aya düşürdü.





Mahkeme, A.Ş’nin cezasını erteledi.