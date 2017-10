Ne eti yediğini bilememe dönemi...

Üreticiler ise, “Lop eti bile ithal ediyorsak, sucuğu, pastırmayı, salamı da mı ithal edeceğiz? Bu yerli üretime ciddi zarar verecek bir karar” görüşünde. Lop etin denetiminin çok zor olduğunun belirtilirken şu aşamada istismarın da önünün açıldığı ifade edildi







ÖZEL SEKTÖRE DE İZİN VAR





Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğine göre, karkas eti ve kemiksiz et olarak tanımlanan sığır etlerini, Et ve Süt Kurumu, bakanlıktan gerekli izinleri almış olan kesimhaneler, et ve et ürünlerini parçalama ve işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri ile yemek fabrikalarına sahip kişi ve kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar ithal edebilecek.





SATMAYA ÇALIŞIYORLAR





Türkiye Kırmızı Et Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, kararın ciddi sonuçlarının olacağını söyledi. Türkiye'de halen 1 milyon 150 bin ton kırmızı et üretimi yapıldığını söyleyen Tunç, “Alınan bu kararlarla sürekli bir panik havası estiriliyor. İnsanlar panik halde hayvanlarını satıyor. Yerli üretimi alt üst edecek kararlardan bahsediyoruz. Bu işi yapan insanlarda artık ‘yarın' kaygısı var. Biz geçen yıl 20 kuruşa aldığımız samanı bile, bu yıl 50 kuruşa alıyoruz. Bu ortadayken bir de lop et kararı çıkıyor” dedi.





DENETLEMEK DAHA ZOR





Türkiye'de ilk kez lop et için ithalat izni çıktığını söyleyen Tunç, şöyle devam etti: “Daha önce farklı farklı dönemlerde karkas et, canlı hayvan ithalatına izin çıktı. Peki Türkiye ne kadar ucuz et tüketebildi ve kalıcı oldu mu? Olmadı. Bu işin üretici tarafı. Bir de sağlık boyutu var. Kemiksiz etin kontrolü, denetimi çok daha zordur. Karkas et ithalatında dahi sıkıntılar oldu. İnsanlar arabanın şasesini değiştiriyor. 10 kilo, 100 kilo değil, binlerce ton etten bahsediyoruz. Art niyetli olduktan sonra, pakete giren ette suistimal yapmanın yolunu ararlar. Sonuçta Avrupa'da sığır eti ve diğer etler arasında maliyet farkı yarı yarıya…' Bufalo eti yedik mi, yemedik mi' tartışmalarını unutmayalım.”





YA PAKETİN İÇİNE DOMUZ ETİ GİRERSE





Yapılacak yüzbinlerce ton ithalatta, yeni düzenlemeye göre etler paketlenmiş olacak ve üzerine hayvanın hangi bölgesinden alınmış et olduğu yazılacak. Ancak yüzbinlerce ton ette her bir paketi kontrol imkansız ve suistimalin önü açık. Özellikle de domuz eti fiyatları sığır eti fiyatlarına göre dünyada yarı yarıya ucuzken.





KESİMİN İSLAMİ USULLÜRE GÖRE YAPILMASI İMKANSIZ





Etler sığır eti olsa bile yurt dışında özellikle etin ucuz olduğu Bulgaristan, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde kesimin İslami usüllere göre yapılması neredeyse imkansız. Ayrıca bu ülkelerdeki mezbahanelerde domuz ve sığırlar birlikte kesilebiliyor.





HÜKÜMET HAYVAN ÜRETİCİLERİNE DESTEĞİ BU YIL KESTİ

Artık yerli et üretiminden vazgeçilip vazgeçilmediğinin net bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Kırmızı Et Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “6 senedir verilen yerli besi desteği bu yıl verilmedi. Desteğin kesilmesi, lop et ithalat kararı için bir altyapı çalışması mıydı? Eğer yerli üretimin doğru olmadığını düşünüyorlarsa sektöre söylesinler, yüzbinlerce insanın geçim kaynağı olan bir sektörden bahsediyoruz ve biz artık önümüzü göremiyoruz. Eğer yerli üretim bu kadar sıkıntılıysa, bir süre sonra sucuk, pastırma, salam, ithalatı da mı gündeme gelecek? Gelecek paketli etten salam, sucuk üretmek doğru değil deyip, öyle bir karar alınırsa da artık şaşırmayız. Biz et açığı varsa bunun kapatılmasına karşı değiliz, ama hayvancılık gibi strajik bir sektörle ilgili karar alınırken sektörün yarınları da düşünülmeli. İnsanlar üretime küstürülmemeli” diye konuştu.