Katil AKP'li çıkınca gizlilik kararı geldi!

Kaymakam Safitürk’ün şehit edilmesi soruşturmasına gizlilik kararı
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün, makam odasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit edilmesinin ardından soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edildiği bombalı saldırının ‘beyni’ olarak açıklanan kaymakamlığın yazı işleri müdürü Tahsin E.’nin son yerel seçimlerde AKP’den belediye başkan aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı.
Tahsin E.’nin başvuru formundaki “aday gösterilmesem bile AKP için canla başla çalışmaya söz veriyorum” ifadeleri dikkat çekti.