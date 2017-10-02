Rusya'dan soğuk duş: S-400'ün teknoloji transferi yok, içini bile açamazsınız

Rusya ve Türkiye arasında yapılan S-400 görüşmelerine yakın olduğu belirtilen bir kaynak Gazeta.ru'ya demecinde, "S-400 sistemlerine ait elektronik kodların hepsini ve iç düzeneği onlara (Türkiye'ye) vermeyeceğiz. Anlaşmaya göre, teknik onarım ve bakım işlemlerini sadece biz yapacağız. Onlarsa bu sistemlerin içini açmayacak" dedi.







İsmi belirtilmeyen kaynak ayrıca, Türkiye'ye satılacak S-400 sistemleri için, bir cismin kimliğini yani hangi ülkeye ait olduğunu belirleyen radarın da Rusya tarafından kurulacağını söyledi.



