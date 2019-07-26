Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Şırnak ve Hakkari’den acı haber /26 Temmuz 2019 19:59

[FLAŞ] Şırnak ve Hakkari’den acı haber

Hakkari'nin Çukurca sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir asker şehit oldu bir asker de yaralandı. Öte yandan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda iki asker yaralandı.

SHABER3.COM

Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınırında terör örgütü PKK’lılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit edildi. Yıldız’ın acı haberi, memleketi Adana’da yaşayan annesi Şenay ile babası Talip Yıldız’a verildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yıldız’ın 1995 yılında bir kız kardeşini kaybettiği öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız’ın cenazesi yarın Sabancı Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede operasyonların halen hava destekli olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada “Bu operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

SİLOPİ’DE YOL KONTROL NOKTASINA SALDIRI: 2 ASKER YARALI

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Silopi ilçesindeki Ortaköy’de bulunan askeri yol kontrol noktasına, PKK’lı teröristler saldırdı. Teröristlerin roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırıda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [FLAŞ] Şırnak ve Hakkari’den acı haber Sonraki Haber >>

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:08:53