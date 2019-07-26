[FLAŞ] Şırnak ve Hakkari’den acı haber

Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınırında terör örgütü PKK’lılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit edildi. Yıldız’ın acı haberi, memleketi Adana’da yaşayan annesi Şenay ile babası Talip Yıldız’a verildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yıldız’ın 1995 yılında bir kız kardeşini kaybettiği öğrenildi.







Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız’ın cenazesi yarın Sabancı Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.





4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede operasyonların halen hava destekli olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada “Bu operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.





SİLOPİ’DE YOL KONTROL NOKTASINA SALDIRI: 2 ASKER YARALI





Şırnak’ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Silopi ilçesindeki Ortaköy’de bulunan askeri yol kontrol noktasına, PKK’lı teröristler saldırdı. Teröristlerin roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırıda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlatıldı.