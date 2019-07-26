Katar'ın hediye uçağının iadesi olay oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğu dönemde verilen kanun teklifi 10 ay sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu durumun kanun hakkını kısıtlayan bir karar olduğu kadar, muhalefet yapma biçimini kalıplara sokmaya çalışan bir girişim olduğunu dile getirdi.





"Katar hediye etti" denilen VIP uçağın içi AKP lideri Erdoğan'ın özel isteklerine göre yenilendi.





ÖZEL: 10 AY SONRA BİR İADE YAZISI TARAFIMIZA ULAŞTI





Özel, şunları kaydetti: “10 ay sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı bir iade yazısı tarafımıza ulaştı. 10 ayda Meclis bürokrasisi, bu teklifi işleme koyup koymamaya karar veremiyor ve Saray’dan talimat bekliyor. Bize gönderilen iade yazısı, bu talimatın sonucudur.”





Özel, hibe edilen uçağın Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul ettiğini, kamuoyu vicdanında yaşanan rahatsızlık sebebiyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bile bu konudaki rahatsızlığını dile getirdiğini hatırlattı.





MECLİS'İN TATİLE GİRMESİ BEKLENMİŞ





CHP’li Özel, şunları dile getirdi: “Meclis aritmetiğini hesaba katarak teklifimizin genel kurulda kabul edilebileceğinden çekinen Adalet ve Kalkınma Partisi, teklifimizi Meclis tatile girene kadar bekletmiş, Meclis tatile girdikten sonra bu yazıyı tarafımıza göndermiştir. TBMM Başkanı ve bürokrasisi, kanun tekliflerine, soru önergelerine ve araştırma önergelerine adeta içerik denetimi yapmakta, bazı konuları tabu haline getirerek TBMM’de dahi tartışılmasını engellemeye çalışmaktadır.”





Katar Emiri'nin Erdoğan'a hediye ettiği iddia edilen uçağın piyasa değeri 400 ila 500 milyon dolar arasında değişiyor.





400 YOLCU KAPASİTESİ, 76 YOLCUYA GÖRE YENİDEN TASARLANDI





Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen "747-8" tipi uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde "Bu uçak kimin?" sorusu tartışılmıştı.





Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi.





Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.





Üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor.





YENİLENMESİ İÇİN 60 MİLYON DOLAR





"Uçan saray" diye nitelendirilen Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'na ait HABOM tesislerinde yapıldı.





Uçağın Erdoğan'ın özel isteklerine göre başkan ayağa yenilenmesi için 60 milyon dolar (330 milyon lira) harcandı.

