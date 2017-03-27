Flaş! Savcıdan karşı hamle: 'Curcio hearing' istedi

Önce 24 Şubat tarihinde ABD’nin tanınmış simalarından ama aynı zamanda Trump yönetimine de yakınlığıyla bilinen Rudy Giuliani ve yine Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen ama aynı zamanda görevinden alınan Preet Bharara’nın yerine ismi de geçen Michael Mukasey’in Zarrab’ın savunma ekibine katıldığı öğrenildi. Giuliani’nin öncelerde ABD’nin Adalet Bakanlığı, sonra Dışişleri Bakanlığı için ismi geçmiş, en sonra Ocak ayında Trump’ın cybersecurity danışmanlığına getirilmişti.















Bu iki ismin Zarrab’ın savunmasında yer almasına itiraz eden New York Güney Bölgesinde Bharara’nın yerine görev yapan Joon H. Kim’in bu avukatların yine Zarrab’ın ‘dolandırdığı’ ve ‘zarara uğrattığı’ bankaları temsil eden Greenberg ve Debevoise avukat kurumlarından olduğundan dolayı, Giuliani ve Mukasey’in Zarrab’ı savunmalarının menfaat çatışmasından dolayı kabul edilmemesini talep etti ve bunun için bir “Curcio” olarak adlandirilan bir dava yapılmasını istedi. Bu tip durumlarda savunmanın bir menfaat çatışması olup olmadığını tespit için yapılan davalara Curcio hearing deniyor.





Michael Mukasey’in yanında oğlu Marc Mukasey’in de ismi Preet Bharara’nın yerine adaylar arasinda geçiyor.







Baba Michael Mukasey, 2007 yılında Başkan Bush tarafından ABD Adalet Bakanı ile atanmıştı.





Buna karşılık ise Zarrab’ın asıl avukatlığını yapan Benjamin Brafman yeni bir dilekçeyi hakime sundu ve Giulani ile Mukasey’in davalarda bizzat bulunmayacağını ileri sürerek, Yargıç Berman’dan Curcio hearing yapılmasına karşı çıktı.





Zarrab’in savunmasının mahkemeye dakikalar önce sunduğu dilekçe burada:







