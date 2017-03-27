Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Savcıdan karşı hamle: 'Curcio hearing' istedi /27 Mart 2017 22:44

Flaş! Savcıdan karşı hamle: 'Curcio hearing' istedi

Haftanın ilk günü uzun zamandır pek ses soluk çıkmayan Reza Zarrab davası hakkında ardı ardına bazı gelişmeler yaşanıyor.

Best of Reza Zarrab

Önce 24 Şubat tarihinde ABD’nin tanınmış simalarından ama aynı zamanda Trump yönetimine de yakınlığıyla bilinen Rudy Giuliani ve yine Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen ama aynı zamanda görevinden alınan Preet Bharara’nın yerine ismi de geçen Michael Mukasey’in Zarrab’ın savunma ekibine katıldığı öğrenildi. Giuliani’nin öncelerde ABD’nin Adalet Bakanlığı, sonra Dışişleri Bakanlığı için ismi geçmiş, en sonra Ocak ayında Trump’ın cybersecurity danışmanlığına getirilmişti.



Bu iki ismin Zarrab’ın savunmasında yer almasına itiraz eden New York Güney Bölgesinde Bharara’nın yerine görev yapan Joon H. Kim’in bu avukatların yine Zarrab’ın ‘dolandırdığı’ ve ‘zarara uğrattığı’ bankaları temsil eden Greenberg ve Debevoise avukat kurumlarından olduğundan dolayı, Giuliani ve Mukasey’in Zarrab’ı savunmalarının menfaat çatışmasından dolayı kabul edilmemesini talep etti ve bunun için bir “Curcio” olarak adlandirilan bir dava yapılmasını istedi. Bu tip durumlarda savunmanın bir menfaat çatışması olup olmadığını tespit için yapılan davalara Curcio hearing deniyor.

Michael Mukasey’in yanında oğlu Marc Mukasey’in de ismi Preet Bharara’nın yerine adaylar arasinda geçiyor.

Baba Michael Mukasey, 2007 yılında Başkan Bush tarafından ABD Adalet Bakanı ile atanmıştı.

Buna karşılık ise Zarrab’ın asıl avukatlığını yapan Benjamin Brafman yeni bir dilekçeyi hakime sundu ve Giulani ile Mukasey’in davalarda bizzat bulunmayacağını ileri sürerek, Yargıç Berman’dan Curcio hearing yapılmasına karşı çıktı.

Zarrab’in savunmasının mahkemeye dakikalar önce sunduğu dilekçe burada:


<< Önceki Haber Flaş! Savcıdan karşı hamle: 'Curcio hearing' istedi Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:31:38