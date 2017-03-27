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Mahkeme kararıyla yasaklandı!

Akbank'ta BANKSİS'in aldığı grev kararıyla ilgili olarak yayın yasağı getirildi. Sendikacıları da grev hakkında basın yoluyla duyuru yapması ve ilan vermesi yasaklandı.

MC TV Ana Haber ( 27.03.2017)

Akbank greviyle ilgili haberi yapmak yasaklandı

Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenen Akbank grevi için yayın yasağı getirildi. İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile grevle ilgili haberler yapılması yasaklandı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’nın (BANKSİS) Akbank’ta aldığı grev kararına yayın yasağı getirildi. İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin yasak kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bugün gazetelere gönderilen yazıyla duyuruldu.

Mahkeme kararında, Akbank AŞ’nin, BANKSİS’in grev kararına ilişkin 2 Mart 2017 tarihinde Sabah gazetesine verdiği ilanın ardından aynı başvuru yaptığı belirtildi. Kararda başvurunun İstanbul 14’ncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından “ilanın içerdiğinde grev kararı sürecinin devam ettiği, ilgili bankanın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve itibarını olumsuz olarak etkilendiğine dair her hangi bir delil ve emare bulunmadığından” gerekçesiyle 17 Mart’ta reddedildiği hatırlatıldı.

BDDK ‘İTİBAR ZEDELENMESİ SUÇU VAR’ DEDİ

Kararda Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), “BANKSİS tarafından yapılan ve yapılabilecek kamuoyu açıklamalarının bankanın mali durumunu etkileyebilecek önemli bir olay olarak görüldüğü, söz konusu ilanın müşteriler nezdinde etkilerinin olabileceği, Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesinde tehlike suçu unsuru olarak düzenlenen ‘itibarın zedelenmesi’ suçunun maddi unsurunun ortaya çıktığı” iddialarına yer verdiği aktarıldı.

BDDK yazısında ayrıca Akbank’ta alınan grev kararının, Bakanlar Kurulu tarafından ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendiği de dikkat çekildi.
 
SENDİKAYA DUYURU YASAĞI

Akbank A.Ş.’nin, BANKSİS’in ilanının, bankanın itibarını zedelemeye, servet ve şöhretine zarar vermeyi hedef almış asılsız haber niteliğinde olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu karar bağlayan İstanbul 1’inci, sendika yöneticileri tarafından grevle ilgili basın yoluyla duyuru, ilan gibi usullerle her türlü bildirimi yapmasını durdurdu.

Grevle ilgili yayın yasağı getiren Sulh Ceza Hakimliği, “Başkalarının şöhret ve haklarını, toplum sağlığını, milli güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğini, toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yapın yapılmasının yasaklanması” kararı verdi.
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