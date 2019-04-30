Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçilerden Ekrem İmamoğlu'na tebrik /30 Nisan 2019 19:23

Büyükelçilerden Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Japonya ve Macaristan büyükelçileri ile Kanada başkonsolosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek, tebrik etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediye binasının girişindeki tabelaya yeniden T.C. ibaresi eklendi.

İmamoğlu’na tebrik ziyaretleri de sürüyor. Belediyedeki makamında dün Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis’i ağırlayan İmamoğlu’nun bugün de diplomat konukları vardı.

Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, İmamoğlu’nu belediye başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.İmamoğlu, ziyaretlere ilişkin, “İBB olarak İstanbul’un tüm geçmişi ve birikimi ile dünyanın önemli şehirleriyle işbirliği yapacağız.  İBB olarak, önümüzdeki süreçte elbette ki yerel iş birliği, yerel dinamiklerin bir arada iş ürettiği süreci, tüm Avrupa ile yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

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