Samanyolu Haber /Gündem / Harp Okulları yeniden açılıyor ama... /30 Ocak 2017 14:32

Harp Okulları yeniden açılıyor ama...

15 Temmuz bahanesiyle kapatılan harp okulları, 17 Şubat'ta kapılarını eğitime tekrar açıyor. Ancak haklarında hiç bir soruşturma dahi olmayan binlerce öğrenci okullarına dönemeyecek. Öğrenci alımlarında da SADAT'a yakın emekli askerler mülakatlarda görev alacak.

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Harp Okulları yeniden açılıyor ama...

15 Temmuz sonrası kapatılan harp okulları yeniden açılıyor. 17 Şubat’ta kapılarını yeniden eğitime açılacak okullarda 15-20 tane de kız öğrenci olacak. Savunma Bakanlığı öğrenci alımı için duyuru yayımladı. Bu kapsamda alımlar yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan askeri okullara öğrenci alımları için mülakatlarda görevlendirmek için SADAT'a yakın emekli olmuş, askeri personeli de tekrar göreve davet edip, başvurular kabul edildi.

ARA SINIFLAR İÇİN DE ÖĞRENCİ ALINDI

Ara sınıflar içinde öğrenci alımı yapılacak. Askeri liseler harp okullarının hazırlık sınıfı olarak hizmet verecek. Müfredat da geçmişteki ile aynı olacak. 

ÖĞRENCİLER OKULLARINA DÖNEMEYECEK

Bununla birlikte güvenlik soruşturması dahi yapılmayan eski öğrencilere hiçbir haklarının verilmedi. Haklarında soruşturma olmayan öğretmenler ise görevlerine devam edecek. 
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