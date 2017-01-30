Harp Okulları yeniden açılıyor ama...





15 Temmuz sonrası kapatılan harp okulları yeniden açılıyor. 17 Şubat’ta kapılarını yeniden eğitime açılacak okullarda 15-20 tane de kız öğrenci olacak. Savunma Bakanlığı öğrenci alımı için duyuru yayımladı. Bu kapsamda alımlar yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan askeri okullara öğrenci alımları için mülakatlarda görevlendirmek için SADAT'a yakın emekli olmuş, askeri personeli de tekrar göreve davet edip, başvurular kabul edildi.





ARA SINIFLAR İÇİN DE ÖĞRENCİ ALINDI







Ara sınıflar içinde öğrenci alımı yapılacak. Askeri liseler harp okullarının hazırlık sınıfı olarak hizmet verecek. Müfredat da geçmişteki ile aynı olacak.





ÖĞRENCİLER OKULLARINA DÖNEMEYECEK





Bununla birlikte güvenlik soruşturması dahi yapılmayan eski öğrencilere hiçbir haklarının verilmedi. Haklarında soruşturma olmayan öğretmenler ise görevlerine devam edecek.