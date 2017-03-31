Flaş! Rusya'da Türk domatesine operasyon

Rusya, pazarda yakaladığı 1 ton Türk domatesini imha etti!





Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Saratov'daki bir pazarda kasalar üzerindeki yazılardan Türkiye'den geldiği anlaşılan 1 tondan fazla domates ele geçirildiği ifade edildi. Domateslerin Belarus üzerinden getirildiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamaya göre, domatesleri ithal eden firma, gerekli hijyen belgelerini Rus makamlarına sunamadı.Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'den kaçak yollarla getirilen 475 kilo Türk domatesi, sağlığa zararlı olduğu açısıyla imha edilmişti.