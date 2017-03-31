Samanyolu Haber /Dünya / En büyük casusluk dosyaları! /31 Mart 2017 20:02

En büyük casusluk dosyaları!

Wikileaks'in bugün yayınladığı yeni gizli belgelere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), hack saldırılarının kökenini bilgisayar kodlamalarıyla gizleyerek, Rus ve Çin faaliyeti gibi görünmesini sağlıyor.

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Wikileaks, CIA’in ‘hedef saptırma amaçlı hack’ belgelerini yayınladı

Wikileaks, CIA’ya ait olduğunu iddia ettiği 676 kaynak kodunu daha bugün yayınladı. Kaynak kodlarına göre CIA, hack saldırılarını Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore kaynaklı gibi gösterdi.

CIA’in kullandığı Marble adlı yazılımla ilgili bilgileri açığı çıkaran Wikileaks belgelerinde, bu yazılımın virüsleri ve hack saldırılarını gizlediği; içeriğinde Çince, Rusça, Korece, Arapça ve Farsça kod test örnekleri bulunduğu bildirildi. Buna göre, zararlı yazılımın kaynağının dili Amerikan İngilizcesi değil, söz konusu diğer dillermiş gibi gösterilebiliyor. Bu da, yapılan hack saldırılarını söz konusu ülkelerin ya da çoğunlukla Arapça konuşan IŞİD vb. terör örgütlerinin gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmasına sebep oluyor. ABD seçimleri ve Orta Doğu’daki örgütlere silah satılması gibi faaliyetlerle ilgili olarak da yürütülen hukuksal süreçlerin, böylece yanlış yönlendirildiği iddia ediliyor.

ASSANGE: ABD’YE AİT ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK CASUSLUK DOSYALARI

Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmış halde yaşamını sürdüren WikiLeaks kurucusu Julian Assange, yayınlanan belgelerin şimdiye kadarki en detaylı ABD casusluk dosyaları olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda WikiLeaks, yine CIA’in hack sırlarını açığa çıkararak, CIA ajanlarının Whatapp ve benzeri şifreli uygulamalara, akıllı televizyon ve telefonlara sızdığını öne süren belgeler ortaya koymuştu.
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