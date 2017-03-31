Samanyolu Haber /Gündem / Yanlış ve aptalca /31 Mart 2017 20:52

Yanlış ve aptalca

17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi İranlı iş adamı Reza Zarrab’ı tutuklatan ABD'li savcı Preet Bharara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisi hakkında 'F... bağlantısı' suçlamasına cevap verdi.

Best of Reza Zarrab

Savcı Bharara’dan Bakan Çavuşoğlu’na cevap!

Konu hakkında New York Times gazetesine konuşan Bharara, suçlamaları aptalca olarak niteledi.

Bharara, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yabancı bir yetkilinin artık bakmadığım bir dava hakkında dile getirdiği yanlış ve aptalca siyasi propagandasına yorum yapmayacağım."

ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Reza Zarrab soruşturması kapsamında tutuklanmasını yorumlarken, kararların siyasi olduğunu savunmuştu.

Çavuşoğlu, Bharara'nın Gülen cemaatiyle bağı olduğunu öne sürmüştü. İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf, ABD'de Haziran 2016'dan beri yargılanıyor. ABD'li makamlar, Sarraf'ın ekonomik yaptırım uygulanan İran'la altın alışverişinde bulunduğunu, bu kapsamda da para akışını sağlaması için Türk hükümet yetkililerine ve Halkbank yöneticilerine milyonlarca dolar rüşvet verdiğine dair delillere sahip olduklarını ifade ediyor. 

Zarrab, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan şirketlerini kullanarak, İran'a uygulanan yasağı delerek yaptığı ticaret sonucunda akladığı paraları, ABD'deki bankalara yatırmakla da suçlanıyor. İş adamı, Mart 2016'da Miami'de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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