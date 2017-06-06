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Flaş! Rus jetlerinden ABD savaş uçağına müdahale
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Flaş! Rus jetlerinden ABD savaş uçağına müdahale
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06 Haziran 2017 13:50
Flaş! Rus jetlerinden ABD savaş uçağına müdahale
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus jetlerinin Baltık Denizi'nin üzerinde ABD'ye ait bir savaş uçağını havada engellediğini açıkladı.
SHABER3.COM
Rusya'nın Su-27 savaş jeti ABD'nin B-52 bombardıman uçağını engelledi. Rus Savunma Bakanı Şoygu, ABD bombardıman uçağının Rus hava sahasının sınırında uçtuğunu açıkladı.
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