Hani referandumdan 'Evet' çıkarsa terör bitecekti...





CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada “Hükümet kanadından, ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği teklifine ‘Evet’ çıkması halinde, terörün kesileceği’ açıklamalarının yapıldığı bilinmektedir. Referandumun üzerinden tam 50 gün geçti ama durum değişmedi. Terör, Türkiye’de her gün can almaya ve yeni acılar yaşatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.





“16 Nisan 2017 Referandum tarihinden 5 Haziran 2017 tarihine kadar geçen 50 günde; 37 terör saldırısı olmuştur. Yani her gün en az bir terör saldırısı olmuştur. Bu süre zarfında 52’si güvenlik görevlisi, 2’si korucu, 1’i hakim ve 3 personel olmak üzere 58 şehit; 68’i asker ve polis, 5’i ise korucu olmak üzere 73 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Yani her gün en az 2 şehit haberi gelmeye devam etmektedir” diyen CHP’li İlgezdi, açıklamasında şehit haberlerini şöyle sıraladı:





Referandum sonrası 50 gün





1. 17 Nisan 2017: Hakkari Çukurca’nın Kaletepe bölgesinde teröristlerce askeri araca yönelik yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker ile 1 güvenlik korucusu yaralanmıştır.





2. 18 Nisan 2017: Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olmuştur.





3. 18 Nisan 2017: Tunceli’de, polise ait Sikorsky tipi helikopter düşmesi sonucu helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel şehit olmuştur.





4. 21 Nisan 2017: Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker yaralanmıştır.





5. 22 Nisan 2017: Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralanmıştır.





6. 23 Nisan 2017: Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 5 asker yaralanmıştır.





7. 23 Nisan 2017: Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde güvenlik güçleriyle, teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralanmıştır.





8. 25 Nisan 2017: Kars Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, 2 asker şehit olurken, 1 asker yaralanmıştır.





9. 25 Nisan 2017: Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Andaç Köyü Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu 2 asker şehit olmuştur.





10. 25 Nisan 2017: Bitlis’te güvenlik güçlerince il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye döşenen mayın infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralanmıştır.





11. 27 Nisan 2017: Van’ın Erciş İlçesi’nin Doğancı Mahallesi’nde teröristlerle girilen çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 korucu da yaralanmıştır.





12. 27 Nisan 2017: Erzurum’un Şenkaya ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralanmıştır.





13. 3 Mayıs 2017: Diyarbakır’ın Dicle ile Elazığ’ın Arıcak ilçeleri arasında bulunan Görese Dağ’ında çıkan çatışmada 1 asker yaralanmıştır.





14. 3 Mayıs 2017: Hakkari’nin Çukurca İlçesi’ndeki Güvendağı Üs Bölgesi’ne teröristlerin, eşzamanlı sızma girişiminde çıkan çatışmada 7 asker yaralanmıştır.





15. 9 Mayıs 2017: Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralanmıştır.





16. 10 Mayıs 2017: Ağrı’da askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralanmıştır.





17. 11 Mayıs 2017: Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında teröristlerle- güvenlik güçleri arasında çatışmada 2 asker şehit olurken, 11 asker de yaralanmıştır.





18. 12 Mayıs 2017: Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuştur.





19. 12 Mayıs 2017: Hakkari Çukurca İlçesi Güvendağ Üs Bölgesine sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştır.





20. 15 Mayıs 2017: Tunceli’nin Nazimiye İlçesi’ne bağlı Dokuzkaya Köyü kırsal alanında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralanmıştır.





21. 15 Mayıs 2017: Şırnak’ta teröristler ile girilen çatışmada ağır yaralanan 1 asker, 28 Mayıs tarihinde şehit olmuştur.





22. 16 Mayıs 2017: Trabzon’un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde teröristler ile girilen çatışmada 1 asker şehit olmuştur.





23. 15 Mayıs 2017: Şırnak’ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi’nde arazi arama ve taraması sırasında, teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 1 asker, 17 Mayıs tarihinde şehit olmuştur.





24. 21 Mayıs 2017: Şemdinli ilçesi Bisra Tepe Bölgesi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar sırasında, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 1 asker, kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde şehit düşmüştür.





25. 22 Mayıs 2017: Amanos Dağları´ndaki bir taş ocağına yapılan saldırı sonrasında bölgede yapılan operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuştur.





26. 23 Mayıs 2017: Tunceli’de Çiçekli köyü kırsalında güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştır.





27. 24 Mayıs 2017: Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit olurken, 2 polis de yaralanmıştır.





28. 25 Mayıs 2017: Van Çaldıran’da teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit olurken, 4 asker de yaralanmıştır.





29. 25 Mayıs 2017: Hakkâri Şemdinli’de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuştur.





30. 25 Mayıs 2017: Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit olurken, 4 asker de yaralanmıştır.





31. 26 Mayıs 2017: Bitlis’in Hizan ilçesinde teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker yaralanmıştır.





32. 26 Mayıs 2017: Hakkâri ili Çukurca ilçesi Avuş Tepe bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralanmıştır.





33. 27 Mayıs 2017: Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralanmıştır.





34. 30 Mayıs 2017: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 2 polis yaralanmıştır.





35. 31 Mayıs 2017: Şırnak Şenoba’da askeri üs bölgelerini denetleyen üst rütbeli askerleri taşıyan Cougar tipi helikopter, kent merkezine dönüş için yaptığı kalkıştan kısa süre sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştur.





36. 31 Mayıs 2017: Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralanmıştır.





37. 1 Haziran 2017: Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, teröristlerce uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker yaralanmıştır