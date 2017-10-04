Flaş! Referandum Irak'ın iç meselesi, Türkiye ambargo uygularsa...

Putin'den flaş açıklama! 'Türkiye ambargo uygularsa...'





Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda, IKBY'de geçen hafta düzenlenen bağımsızlık referandumu hakkındaki bir soruya söyle yanıt verdi:





"Kürt halkıyla tarihsel olarak iyi ilişkileri var. Bu sürece karışmıyor, hiçbir şeye karşı kışkırtmıyor, kimseyi de bir şeye itmiyoruz. Irak'ın Kürt bölgesi etrafındaki tartışmalar konusunda durumu alevlendirmemek için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz."





"Söylediklerimizin hepsi, tarafların birbirlerine ulaşıp herkes için kabul edilebilir bir çözüm bulmasına yönelik. Nitekim bağımsızlık referandumu, Irak'ın iç meselesi" diye devam eden Putin, bunun Türkiye, İran ve Suriye için çok hassas bir konu olduğunu da anladıklarını belirtti.





"TÜRKİYE PETROL AKIŞINI KESERSE FİYATLAR ARTAR"





Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Putin, Türkiye'den IKBY'den petrol akışının kesilebileceğine ilişkin yapılan uyarıların uygulanması halinde bunun Erbil'i ne derece etkileyeceği şeklindeki soru üzerine ise şunları söyledi: "Petrol akışının kesilmesi küresel enerji piyasalarına da yansır, petrol fiyatları artar. Fakat benim düşünceme göre bu kimsenin çıkarlarına uygun değil. Yapılan çağrıların durumu alevlendirmemesi gerekiyor."







IKBY'de düzenlenen referandumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırımların devreye girebileceğini uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, Irak Kürdistanı'ndan gelen petrol akışının da kesilebileceğini ifade edip "Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri meliri hepsi ortadan kalkıyor. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım" demişti.