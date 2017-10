Pakistan olayı, dünyadan yükselen sesler ve Hizmet'in yeni evresi

Faruk Mercan / Samanyoluhaber.com









Pakistan'ın Lahor şehrindeki'un başında bulunan, eşi ve iki kızı bir gece yarısı kaçırıldılar.Saraydaki şahsın fesat şebekesininmensuplarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ülkelerden biri Pakistan... Defalarca gitti Pakistan'a bunun için, ama 30'dan fazla Hizmet okulunu gasp etmeyi başaramadı. Pakistan'ın yüksek mahkemeleri, onbinlerce Pakistanlı gence eğitim veren bu okullarınadı verilmiş birverilmesini engellediler.Medya olaya “kaçırma” diyor ama, fesat şebekesinin ifsat etmesiyle,ve ailesinin bir devlet birimi tarafından evlerinden alınması sözkonusu... Hadisenin meydana geldiği ilk günden itibaren Pakistan'ın önde gelen gazeteleri ve televizyonları sadece haber yapmadılar, olayın garipliğine ve yanlışlığına dikkat çektiler.Pakistan'ın önde gelen insan hakları avukatı, davayı üstlendi.aynı zamanda Pakistan İnsan Hakları Komisyonu kurucusu ve başkanlarından.Kaçmaz ailesinin sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi. Pakistan'ın önde gelen aydınları. Pakistan'daki okullarda okuyan öğrenciler, olayı protesto ettiler.okullarındaki öğretmenler ve aileleri, basın toplantısını'nde yaptılar.mensupları, Pakistan'da tamamen yasal statüdeler. Fesat şebekesinin ifsat girişimleri, bazen siyasi konjonktürden dolayı etkili olabiliyor. Ama Pakistan'da görüldüğü gibi eninde sonunda gelip hukuka ve toplum vicdanına tosluyor.Pakistan'ın önde gelen gazetecileri, entellektüelleri, üniversite rektörleri ve akademisyenleri'ı çok yakından tanırlar. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Lahor'a gittiğimde bazı gazete ve televizyonları'la birlikte ziyaret ettik. Üniversite rektörleriyle,'in torunuberaber görüştük,'in kabrini birlikte ziyaret ettik. Kısacası Lahor'un ileri geden aydınlarının bildiği bir isimSaraydaki şahıs ve fesat ekibinin faaliyetlerinin hepsi, Türkiye'yi her geçen günkategorisine dahil eden eylemler... Daha önce Pakistan'amensuplarını kaçırmak için özel ekipler gönderdi, bu ekipler yakalanıp sınır dışı edildiler. Bu olay, Pakistan devletinin resmi kayıtlarına girdi. Diğer bir çok ülkedeki kaçırma teşebbüslerinin, uluslararası kuruluşların kayıtlarına ve raporlarına girmesi gibi...Pakistan'ın hemen yanı başındaki Afganistan'ı da ifsat etmek için var gücüyle çalışıyor Saray'ın fesat şebekesi... Saraydaki şahıs şimdiye kadar Afganistan Devlet Başkanıile defalarca görüştü buradaki Hizmet okullarını kapattırmak için... Başaramadı. Afganistan bu okullarda görev yapanmensuplarının görevden alınması ve iade edilmesi taleplerini kesin bir şekilde reddetti.Yıllardır dünyanın en sancılı bölgelerinden biri olan Afganistan'da 20'den fazlaokulu var. Şimdiye kadar binlerce Afgan çocuğunu eğittiler. Geçtiğimiz yıl Afganistan'a gittiğimde başkent Kabil'de görüştüğümüz Afganistan eski Cumhurbaşkanıde, bir bilim adamı olangibi bu okulların Afganistan'ın geleceği için önemini bilen bir isim. Karzai'nin yeğenleri Kandahar'dakiokulunda okuyorlardı.Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Afganistan Demokrat Hukukçular Derneği Başkanı, okulları karalamaya çalışan bir Saray elemanına basın toplantısıyla cevap verdi vededi. Afganistan Parlamentosu Maarif ve Yüksek Eğitim Komisyonudiyor.Evet bütün dünyadaürettiği değerlerle, okullarıyla ve Sarayın fesat şebekesinin gammazlamaları sonucu uğradığı mağduriyetlerle haber konusu oluyor. Sarayın fesat şebekesi ise hukuk dışı ve illegal eylemleriyle... Daha geçtiğimiz hafta Nijerya yine Türkiye'den giden silahları yakaladı.gazetesi, Türkiye'den gelen konteynırdayakalandığını belirtiyor. Bu sene Türkiye'den Nijerya'ya gönderilenyakalanmış. Türkiye'nin büyükelçisini çağırıp yeniden uyardı Nijerya devleti... Gazete, Nijerya Devlet Bakanı'nin de Saraydaki şahsı uyardığını belirtiyor.Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün devlet imkanlarını kullanarak, milletin emanet parası olanelde edebildiği nedir Saraydaki şahsın?.. Bazı fakir Afrika ülkelerinde bir kaç okulu kapattırmayıvezanneden bir zihniyet başarılı olabilir mi? Hayır...deki okulu sahtekarlıkla devraldıkları ortaya çıkınca kovuldular mesela...Almanya'dan kaçıyor. En yakın adamıAmerika'da hapiste... Rıza'yı kurtarmak için masayakoydu, ama başaramadı.Göreceksiniz,hareketini Saraydaki fesat şebekesinden kalın çizgilerle ayıracak bütün dünya... Saraydaki şahsın terör, nefret ve fesat üreten selefi ideolojisi mi, yoksa iyilik, barış, eğitim ve bütün insanlığa hizmet diyenmi? Bu aynı zamanda günümüzde savaşlarla ve çatışmalarla büyük problemler yaşayan dünyanın sormakta olduğusorusunun da cevabını oluşturuyor.Bu yüzdenartık Türkiye'nin meselesi olmaktan çıktı. Bütün dünyanın taraf olduğu bir mesele artık Türkiye'de olup bitenler ve fesat şebekesininaleyhine yürüttüğü eylemler...Saraydaki şahıs yalanları, dolanları ve fitneleriyle ne kadar yol gidebilir? Kirli siyasetçilerin kurdukları kirli imparatorluklar, bir kıvılcıma, bir çözülmeye bakar. Bir kıvılcım, bir çözülme, o kirli imparatorluğun sonunu getirir.Dünyanın en büyük israf sarayında kendisini ebedi zannediyor Saraydaki şahıs... Külliye adını verdiği saray kaçak, üniversite diploması şaibeli.... Dünyanın bir çok yerlerinde sakladığı milyarlarca dolar serveti var. Bunları ilelebet saklamasına imkan yok... Patlayacak bir gün dünyanın bu en kirli kanalizasyonu ve israf sarayından taşacak bir gün bütün o pislikler...Ve bu dönem sadece Türkiye'de değil, dünyada lanetle, ibretle anılacak... Dünya siyaset tarihine ibretlik bir dönem olarak girecek bu bu pespaye despotluk... Siyasi tarih kitapları, bu üçüncü sınıf despotizmi, bu entrikacı ve fesatçı saray rejimini, diktatörlügün en pespaye şekli olarak örnek verecekler.Siyasi tarihte ismiile yanyana anılacak hep Saraydaki şahsın... Ve İslam dünyasında, ülkesinin hazinesini soyan devlet başkanları sıralaması yapıldığındakirli servetiyle listenin hep en başında olacak...İslam tarihinin en kuşatıcı, inşa edici ve yenilikçi hareketlerinden biridir. Dünyada bu kadar farklı renkten, dilden, dinden insanı entegre eden ikinci bir sistem ve hareket yok... Böyle olduğu için, dünyanın her coğrafyasından insanlar'e sahip çıkıyorlar.binlerce okul, üniversite, hastane, kültür merkezi her milletten insanın bulaşma mekanları...dediği, Saraydaki şahsı mı dinleyecek, yoksa yıllardan beri Irak coğrafyasındaki okullarda binlerce Kürt gencini dünyaya entegre eden Hizmet'in mesajına mı kulak verecek? Bütün düşmanlarınadiyen, ama her Amerika'ya gidişindegörüşmeler yapan, İsrail ile ticarete hiç ara vermeyen bir ikiyüzlü siyasetin temsilcisi Saraydaki şahıs...Sadece Türkiye'yi değil Irak'ı, Suriye'yi Mısır'ı, Filistin'i karıştırdı Saraydaki şahıs. Bir hiç uğruna, boş bir halifelik sevdası uğruna... Hizmet'i yıkayım derken Türkiye'yi yıktı...İslam ve insanlık tarihine bakın, inşa edici hareketler çağları aşmış ve devam etmiş. Ama yıkıcı hareketler ortaya çıktıkları dönemde boğulup kalmışlar. Sarayın fesat şebekesi de böyle yıkıcı bir hareket ve tahrip ettiği Türkiye'nin küllerinde boğulup kalacak... Ama, bu badireyi atlatıp yoluna devam edecek...