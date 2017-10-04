Samanyolu Haber /Medya / 2 gün uydudan yayın yapamadılar, çalışanlar düzgün maaş alamıyor /04 Ekim 2017 17:15

2 gün uydudan yayın yapamadılar, çalışanlar düzgün maaş alamıyor

Ankaralı Termikel grubunun televizyonu Kanal A iki gün boyunca Türksat'tan izlenemedi. Kanalın borçları nedeniyle yayınlarının kesildiği iddia edildi.

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Türksat'taki Kanal A yayınlarının 2 gün boyunca kapatılması ile mali kriz açığa çıktı. Kanal A'nın yayınının borçları yüzünden kesildiği iddia edildi. 2 gün sonra yayına tekrar başlayan Kanal A'nın çalışanları ise bir süredir maaşlarını alamıyor. Yönetimden bu konuda net bilgi alamayan çalışanlar ise, zor günler geçiriyor.

MİLYONLARCA LİRALIK VERGİ BORCU SİLİNMİŞTİ

2013 yılında Kanal A televizyonunun sahipleri Ahmet Kaya ile Mustafa Kaya’ya ait Elektromed Şirketi’nin, yaklaşık 136 milyon liralık vergi borcunun %95'i silinmiş ve 6 milyon liraya düşürülmüştü.

Kanal A hükümet yanlısı yayın politikası izliyor.
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