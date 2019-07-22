Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay bile denetleyemeyecek /22 Temmuz 2019 19:59

Sayıştay bile denetleyemeyecek

1,2 milyar liralık bir kaynağa sahip olacak Turizm Ajansı, AKP eliyle denetimden kaçırılıyor. Sayıştay'ın söz konusu ajans üzerinde kapsamlı bir denetim yapmasını engelleyen düzenleme olası yolsuzlukların önünü şimdiden açmış durumda.

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TBMM'de kabul edilen yasayla kurulan ve 1,2 milyar liralık bir fona sahip olan Turizm Ajansı, Sayıştay denetiminden kaçırıldı.

Gelen yoğun tepkilerin ardından bağımsız denetçilerin yapacağı inceleme raporu son olarak Sayıştay tarafından incelenecekken, emekli Sayıştay denetçisi Kadir Sev, bu rötuşun hiçbir anlamı olmadığına vurgu yaptı.

'DENETİM ÖZELLEŞTİRİLİYOR'

Değerlendirmede bulunan Sev, "Düzenlemeye göre bağımsız denetçi denetleyecek, Sayıştay bağımsız denetçinin raporu üzerinden denetim yapacak ve kendi raporunu yazacak. Bağımsız denetçilik, özel bir yapı. Devlet gücü ve yetkisiyle toplanan kaynakların nasıl kullanıldığının özel kuruluşlarca denetlenmesi, denetimin özelleştirilmesi anlamına gelir" dedi.

Bağımsız denetçilerin, gelir gider belgelerini incelemeyeceğini vurgulayan Sev, "Bağımsız denetçiler mali tablolar üzerinden denetim yaparlar. Bu nedenle de usulsüzlük, yolsuzluk, yasalara aykırı uygulamalar ortaya çıkarılamaz" diye konuştu.

'PARAYI VERİR İSTEDİĞİN RAPORU YAZDIRIRSIN'

Yasanın bir diğer sakıncasının da olası usulsüzlükler olduğunu belirten Sev, "Bunlar özel kuruluş oldukları için parayı verir istediğiniz raporu yazdırırsınız. Sayıştay münhasıran bu rapor üzerinden denetim yapar cümlesi eklediler yasaya. Bu sözlerin hiçbir anlamı olamaz. Yasada Sayıştay sözcüğü geçsin diye yapılan bir ek...denetim yapılıyor algısı oluşturmaya çalışılmış" dedi.
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