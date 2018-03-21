Samanyolu Haber /Gündem / Flaş.. Medyada bir devir bitti... Doğan Medya Demirören'e satıldı /21 Mart 2018 15:04

Flaş.. Medyada bir devir bitti... Doğan Medya Demirören'e satıldı

Doğan Medya Grubu’nun satışı için anlaşmaya varıldı.

SHABER3.COM

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı.

T24’de yer alan habere göre bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubu, bu satın almada başka bir sermaye grubu ile işbirliği yapacak.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: 

Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

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