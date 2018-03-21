Avrupa'ya iltica başvuruları geçen yıl yarı yarıya azaldı

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvuruları geçen yıl yarı yarıya düşerek yaklaşık 650 bin olarak kaydedildi. 2016 yılında yaklaşık bir milyon 200 bin kişi AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunmuştu.





Başvurularda ilk sırayı yine sekiz yıldır süren iç savaştan kaçan Suriyeliler, Afganistan ve Irak vatandaşları aldı. İstatistiklere göre ilticacıların 102 bin 400'ü Suriye, 47 bin 500'ü Irak ve 43 bin 600'ü Afganistan vatandaşı.



