Kılıçdaroğlu Büyükerşen için nabız yokluyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın karşısına çıkacak partisinin adayı hakkında sır vermediğini ancak el altından nabız yokladığını savunan Takan, siyasetin içinden bir figür ile bu konuda yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:







"Siyasetin içinde çok aktif bir isimle dün sohbet ederken, "CHP'nin adayı kim biliyor musun" diye sordu. "Hayır bilmiyorum" diye cevap verdim. "Tahminin var mı" sorusuna da "hayır" dedim. Dostum, "Kemal Bey, AKP'ye çok yakın bir anket şirketinin sahibi ile özel bir görüşme yapmış. Yılmaz Büyükerşen'i sormuş. İstersen ara sor" dedi. Aldığım adres üzerine MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'ı telefonla aradım. Görüşmeyi ve iddiayı doğruladı. Kulat ile aramızda şöyle bir konuşma gerçekleşti;





"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana 'Eskişehir Belediye Başkanı'nın durumu ne olur' diye sordu, 'nasıl olur' toplumda karşılığı anlamında... Ben de kanaatim olarak yaşından dolayı sorun olduğunu, bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında daha etkin bir isim ile ancak sonuç alabileceklerini söyledim. 'Peki aday olsa ne olur' dedi ben de espri ile dedim ki; Eskişehir'den kesin seçilir. Hâlâ da kanaatim o. Diğer illerde yaşından dolayı şansı az olur diye bir değerlendirme yaptım. Ama bu değerlendirme çok bilimsel değil de sohbet sırasında geçen bir değerlendirme oldu."

