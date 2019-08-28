Samanyolu Haber /Gündem / Emine Bulut'un kızı için vasi tayin edildi /28 Ağustos 2019 20:09

Emine Bulut'un kızı için vasi tayin edildi

Aile Bakanlığı, eski eşi tarafından hunharca katledilen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyım atanması için yargıya başvurdu. Mahkeme bu talebi yerinde gördü. Bir avukat 18 yaşına kadar F.B.V.'ye vasi olarak tayin edildi.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 yaşındaki F.B.V’ye Türkiye genelinde yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyım atanması için Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etti. 

Bakanlığın talebini kabul eden mahkeme bir avukatı 18 yaşına kadar F.B.V’ye vasi olarak tayin etti.

10 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLETTİ

43 yaşındaki Fedai Varan, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi’nde bir lokantada eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. 

Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı. 

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayet zanlısı Fedai Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırladığı iddianame, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 

Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti. 
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