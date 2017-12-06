Yeni başkan yakınıyor: Kasa tamtakır

İddia havuz medyasında yer aldı. Sabah yazarı Yavuz Donat, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kasanın tam takır olduğunu yazdı. Donat, yeni başkan Mustafa Tuna'nın parasızlıktan yakındığını iddia etti.
Donat'ın yazısı şöyle:
''Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldi ve gördü ki... "Kasa durumu sıkıntılı."
Belediye... Bankalara borçlu.
Piyasaya borçlu... Müteahhitlere borçlu.
Sigorta ve vergi borçları birikmiş... "Yapılandırma" durumunda.
Büyükşehir Belediyesi, personel maaşlarını ASKİ'den (Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) destek alarak ödeyebildi.
Mustafa Tuna'nın "Kaynak arayışı sürüyor."