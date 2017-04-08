Flaş! Kılıçdaroğlu: ByLock'un sahibi Keynes CHP'ye mail attı





Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'yla birlikte katıldığı son referandum gezisinden notlar aktardı. Öztürk CHP liderinin 'kontrollü darbe' iddiasının arkasında olduğunu yazdı. İşte yazıdaki o bölüm:





"Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'la ilgili, “Kontrollü darbe” iddiasının arkasında durdu. “Darbe girişiminden Cumhurbaşkanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın ve MİT Müsteşarı'nın haberi var ama Başbakan'a haber vermiyorlar. Neden? Çünkü darbe girişiminin ayrıntılarının ortaya çıkmasını istemiyorlar” suçlamasını yaptı."





AÇIĞA ÇIKMASINI İSTEMİYORLAR





15 Temmuz darbe girişiminin araştırılmasıyla ilgili Meclis'te komisyon kuruldu. Bu komisyon darbenin ayrıntılarının ortaya çıkmasına engel oldu. İki kritik isim olan Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nı TBMM'ye getirmediler. Hükümet bunu istemedi. Parlamento'nun 15 Temmuz darbe girişimini araştırması kadar daha önemli ve doğal ne olabilir? Hükümet kendi emrindeki iki kilit ismin darbe komisyonuna gidip açıklama yapmasını engelledi. İstemedi. Neden? Darbenin ayrıntılarının ortaya çıkmasını neden istemedi? Cumhurbaşkanı bunun üzerine niçin gitmedi? Darbeden biz de şikayetçiyiz. Kimler nerede oturup planlar, programlar hazırladılar?





Kılıçdaroğlu'nun hükümetin 15 Temmuz ve Adil Öksüz'den haberinin olmamamasının mümkün olmadığına dair sözlerini aktaran Öztürk CHP liderinin Bylock ile ilgili yaptığı açıklamayı da köşesine taşıdı.





İşte o bölüm:





Biz TBMM darbe araştırma komisyonu rapor taslağının CHP'li üyelere verilmesini istiyoruz. O taslak raporunu komisyon başkanı ‘16 Nisan'dan sonra vereceğim' diyor. Niçin 16 Nisan'dan sonra? Biz bekliyoruz onu. Kimse şunu sormuyor: Niçin 16 Nisan'dan sonra. Ana dosyayı gizliyorlar, bize diyorlar ki ‘Siz elinizdeki dosyaları açıklayın'. Siz o taslak raporu önce açıklayın.





AKLIMIZLA DALGA GEÇİYORLAR





Komisyon'daki uzlaşma şöyleydi: “Darbe rapor taslağı grup danışmanlarıyla ortak hazırlanacaktı. Sonra bizim grup danışmanlarını sürece dahil etmediler. Neden? Darbenin açığa çıkması için 3 parti çaba harcıyor, ama iktidar partisi engelliyor. Hem engelliyor, hem de şehitler üzerinden politika yapıyor. Bu kadar ikiyüzlülüğü hiç görmedim.





BYLOCK LİSTELERİ





Başbakan Binali Yıldırım, “F...'nün siyasi ayağı yok” diyor. 215 bin ByLock kullanıcısı arasında işvereni, çikolatacısı, baklavacısı var ama siyasetçi yok. Bu bizim aklımızla alay etmek demektir. Neden ByLock listelerini açıklamıyorlar. Çünkü yukarıdan talimat alıyorlar. Benim haksız olduğuma inanıyorlarsa, benim doğruları söylemediğimi iddia ediyorlarsa, benim anlatımlarımdan ‘Şu cümle yanlıştır' desinler.





DAVİD KEYNES ( BYLOCK'UN SAHİBİ) BİZE MAİL YOLLADI





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kılıçdaroğlu'na mail gelmiş” diyor. Mail onun elindeyse niçin açıklamıyor? Takip etmiyorsa bana mail geldiğini nereden biliyor? Ben gelmediğini söylüyorum. O da açıklasın, beni mahcup etsin. Adalet Bakanı'na yalan söylemek yakışmaz. David Kynes'den partiye bir mail geldi. Bunu aldık, 19 Ekim 2016'da Başbakanlık Müsteşarlığı'na gönderdik. Adalet Bakanı merak ediyorsa Başbakanlık Müsteşarı'na sorabilir. İzmir milletvekilimiz Aytun Çıray'a gelen maili de hemen İzmir C. Başsavcılığı'na Çıray teslim etti. Şimdi Sayın Bekir Bozdağ'dan cevap istiyorum. Bana gelen maili açıklasın, ben de öğrenmiş olayım. Yalan söylemek bu kadar kolay olmamalı. Açıklamazsa, istifa etmesi lazım. Bana iftira ediyor. Bu kadar açık söylüyorum, onur ve haysiyeti varsa ya açıklar, açıklamazsa istifa eder. Ben kimseye iftira etmiyorum. Söylediğim her kelimenin, cümlenin bir anlamı ve bana göre bir belgesi var. Bakan ya açıklasın, ya istifa etsin. Açıklamazsa doğruyu söylemediği ortaya çıkar. Ülkenin çıkarlarını hep en önde tutarız. Bize mail geldiyse ilgili makama gönderiyoruz. Yurtdışına seyahate gidildiğinde bile saptamamız varsa Dışişlerin'e aktarıyorz. Bizim böyle bir geleneğimiz var.