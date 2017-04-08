Erdoğan'dan tuhaf 'tarafsızlık' tanımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla İstanbul’da ‘evet mitingi’ gerçekleştirildi.







“MİLLİ İRADE MİTİNGİNE NİYE KATILDIN KILIÇDAROĞLU?”





Sahneye ilk olarak çıkan Başbakan Yıldırım, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyenlere, 15 Temmuz gecesine ‘kontrollü darbe’ diyenlere İstanbul 16 Nisan gecesi cevap vermeye hazır mı? Sekiz ay önce bu meydanda darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu, bugün çıkmış diyor ki; 15 Temmuz kontrollü bir darbedir. Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı’da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?” dedi.





“SİZ ÜMMETİN UMUDUSUNUZ”





Yıldırım konuşmasında ayrıca, ” Sevgili İstanbullular siz Türkiye’nin umudusunuz. Siz mazlumların, mağdurların özetisiniz. Siz sadece milletin değil, ümmetin de umudusunuz” dedi.





“ATATÜRK DE HEM CUMHURBAŞKANI HEM PARTİ BAŞKANIYDI”







Yıldırım’ın ardından sahneye çıkan Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’e atıfla Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi:





“Bu sabah Trabzon’da konuşuyor. Sevgili kardeşlerim ne diyor biliyor musunuz? Partili cumhurbaşkanlığını eleştiriyor. ‘Ya’ diyor ‘Partili cumhurbaşkanlığı olur mu? Partiyi mi, ülkeyi mi yönetecek’ diyor. Gazi Mustafa Kemal de hem cumhurbaşkanı hem de CHP’nin genel başkanı değil miydi? İsmet İnönü keza, öyle değil miydi? Az biraz geçmişini oku, tarihini öğren ya. Bak onlara, ya senin geçmişinde bunlar var. Sen demek ki şimdi geçmişinden rahatsızsın. Kaldı ki, dünyada bunun örnekleri çok. Ama nasıl kandırır milleti değil mi?





“BİZDE TARAFSIZLIĞIN DANİSKASI VAR BE”





Erdoğan konuşmasının devamında, “‘Böyle olan bir cumhurbaşkanı tarafsız olabilir mi?’ diyor. Demek ki Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü tarafsız değildi. Biz Yavuz Sultan Köprüsü’nden şunlar geçer, bunlar geçemez diyor muyuz? Biz Çanakkale Köprüsü’nden şunlar geçer, bunlar geçemez diyor muyuz? Bizde tarafsızlığın daniskası var be! Hayırcıların zihniyeti bu işte” dedi.