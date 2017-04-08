Annenizin yüzüne nasıl bakacaksınız?

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Ankara'da vatandaşlarla buluştu. Binlerce kişiye seslenen Akşener, referandumda "hayır" diyeceklerini söyledi.MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm engelleme ve baskılara rağmen referandum çalışmalarına devam ediyor...Yeni Anayasa değişikliğine 'Hayır' kampanyası kapsamında Ankaralı vatandaşlarla buluşan Akşener'in toplantısına yoğun ilgi gösterildi. Binlerce vatandaş dışarıda kalırken, salonda "Başbakan Meral" sloganlarının atıldığı duyuldu.Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, eski bakan, milletvekili ve MHP delegesinin katıldığı etkinlikte, salondaki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. 16 Nisan'da neden 'hayır' diyeceğini anlatan Akşener, siyasi gündemle ilgili önemli açıklamalarda da bulundu.İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar:







BİZİ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEN NASIL SÖKÜP ATACAKSINIZ?





Dün Bolu'da Bolulularla bir araya geldik. Tarih bilmeyenler 'Bolu beyinin torunları' dediği yiğit Bolularla bir araya geldik. Salon istiyoruz, vermiyorsunuz. Salon için anlaştığımız insanları tehdit ediyorsunuz. Elektriklerimizi kesiyorsunuz. Bugün Tandoğan'da bir miting yapacaktık, 'biz sizi koruyamayız' diyerek bize yer vermediniz. Engel olmayacaksınız. Milletimizin gönlünden bizi nasıl söküp atacaksınız? Üzerimize salon kapısı kilitlendiniz ama biz milletimizin gönlüne gittik. Sosyal medyada hayırlı bir yürüyüş başlattık, milyonlara ulaştık. Dağ olsanız etrafınızdan dolaşırız, taş olsanız üzerinizden atlarız. Çünkü biz genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla Türk milletiyiz ve var olacağız!Bir referandum yapılacak ve o referandumda 'evet' tercihi yapanlarla 'hayır' tercihi yapanlar oylarını sandığa yansıtacaklar. Siz bu 'Türk tipi' denilen fakat Türk milletine hakaret eden bu ucubeyi halkımıza sunuyorsunuz.





BİZİM ARAMIZDA TERÖRİST YOK





Soruyorum size; aranızda PKK’lılarla aynı masaya oturan var mı? Devlet Oslo’da iki paralık edilirken o bürokratları oraya gönderen var mı? Habur’da teröristler davulla zurnayla karşılanırken, içinden Atatürk posterleri ve Türk bayrağı teröristler rahatsız olmasın diye çıkarılırken orada olan var mı? Barzani geldi. Barzani’nin bölgesel yönetiminin paçavrasını hem Ankara’da hem İstanbul’da göndere çekti. Ve biz Türkiye olarak Barzani’nin bölgesel yönetimini tanımış oldu. Bunun sebebine baktığımızda ‘evet’ çalışması olduğunu gördük ve Kerkük’ü verdik. Bunu yapanlar arasında burada olan biri var mı? Yok. Bizim aramızda terörist yok duyun Başbakan. Siz önce kendi çevrenize bakın.





BAŞBUĞUMUZUN İSTEDİĞİ SİSTEMLE BU SİSTEM AYNI DEĞİL





Bugün rahmetli Başbuğumuzun toprağa verildiği yere gittim. Kendisini özlem ve saygıyla anıyorum. Bugün rahmetli Başbuğumuzun Başkanlık sistemine 'evet' dediği afişleri gördüm. Ayıptır, ayıptır, ayıptır! Rahmetli Başbuğumuzun önerdiği hızlı bir sistem vardı evet 80 dönemin öncesinde. Ancak bugünkü 18 maddelik ucube sistemle Başbuğumuzun anlattığı sistemin hiçbir alakası yoktur. Yalanın geldiği yeri esefle, üzüntüyle izliyoruz. Bunlar niye yapılıyor? Çok korkuyorlar ve çok korkuyorlar.





ETEK ATANLARA DEĞİL, ATTIRANLARA YAZIKLAR OLSUN!





Dün Bolu'da bir grup genç konferans verdiğimiz salonun dışına geldiler ve bir eteklikle ayakkabı attılar. Annesi, ablasının, kız kardeşinin eteğini o çocukların eline verenler, bir konferans salonunun dışında polislerin huzurunda o etekleri konferans salonunun önüne atan gençler, size hiçbir şey söylemiyorum. Size bu talimatı verenlere yazıklar olsun! Biz böyle öğrenmedik. Evet ben eteklik giyiyorum. Ben kadınım kadın! Utanın!





NENE HATUNU, GÖLGE HATUN'U, ASENALARI NEREYE KOYACAKSINIZ?





Balgat mukimleri size diyorum 100 sayfa tarih okuyun tarih! Gölge Han hatunu nereye koyacaksınız, Nene hatunu nereye koyacaksınız, asenaları nereye koyacaksınız? Ve utanmadan gencecik çocukların eline eteklik vererek annesinin, bacısının etekliğini bir konferans salonunun önüne attırıyorsunuz. Akşam eşlerinizin, annelerinizin yüzlerine nasıl bakacaksınız? Eyy Balgat mukimleri biz böyle öğrenmedik! Bir Ülkücü bir şeyi protesto edecekse dümdüz eder. Vay be ne kadar korkmuşsunuz. Ben kadın halimle korkmuyorum. Siz adam halinizde bizden korkmaya, asenalardan korkmaya utanmıyor musunuz





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