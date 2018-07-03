FLAŞ... İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'çekil' teklifi, Kılıçdaroğlu'ndan nezaketsizlik cevabı

Muharrem İnce şöyle dedi:

''Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona teklif gitti. Ona yarış içinde olmayacağımı söyledim. Kendisine isterse kurultayı toplayarak beni genel başkan olarak gösterebileceğini, kendisinin onursal başkan olabileceğini, bu çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Ben imza toplamayacağım; ama hayır derse örgüt kendisi çözecek.''







KILIÇDAROĞLU: NEZAKETSİZLİK