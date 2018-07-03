Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'çekil' teklifi, Kılıçdaroğlu'ndan nezaketsizlik cevabı /03 Temmuz 2018 12:05

FLAŞ... İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'çekil' teklifi, Kılıçdaroğlu'ndan nezaketsizlik cevabı

CHP'nin en son düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili konuştu.

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Muharrem İnce şöyle dedi:
''Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona teklif gitti. Ona yarış içinde olmayacağımı söyledim. Kendisine isterse kurultayı toplayarak beni genel başkan olarak gösterebileceğini, kendisinin onursal başkan olabileceğini, bu çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Ben imza toplamayacağım; ama hayır derse örgüt kendisi çözecek.''

KILIÇDAROĞLU: NEZAKETSİZLİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, dünkü buluşma için, 'Özel bir yemekti' diyen Kılıçdaroğlu, "Bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik' yorumunu yaptı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da kurultayın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra CHP MYK'nın da perşembe günü saat 11:00'de toplanacağı açıklandı

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