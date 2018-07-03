İnce bu kez CHP'de dip dalga bekliyor

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 81 ili ziyaret edeceği açıklaması doğrultusunda ilk ziyaretini yarın Erzurum’a yapacak.







CHP’de seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından izleyeceği tutuma ilişkin tartışmalar sürüyor.





Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre; CHP Parti Meclisi (PM) üyesi 4 isim ve bazı delegeler Kılıçdaroğlu ve yönetiminin “istifasını” istiyor.





İNCE KURULTAY ÇAĞRISI YAPMAYACAK





Kulislerde, İnce’nin bundan sonra izleyeceği stratejiye ilişkin, “kurultay için kendisinin imza toplama girişiminde bulunmayacağı” ve kendisinin kurultay çağrısı yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.





İnce ve ekibinin başını çekmeden toplanacak salt imza çoğunluğu ile “İnce’nin görevden kaçamayacağı” vurgulanırken, parti tabanından ve delegeden gelecek “dip dalga” ile “imza değil kuşatma” olabileceği yorumları yapılıyor. Zorunlu olarak gerçekleşecek kurultayda da İnce’nin “genel başkan seçilebileceği” dillendiriliyor.





YEREL SEÇİMLER





CHP kulislerinde tartışılan bir diğer dikkat çeken konu ise “yerel seçimler.” Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı, Türkiye’nin bu az süre içinde yeniden seçime gideceğinin altı çizilirken, bu durumda “CHP’de olası bir yönetim değişikliğinin bir fayda getirmeyeceğine” işaret ediliyor.