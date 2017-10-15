Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! İlk bombalar düşene kadar... /15 Ekim 2017 17:58

Flaş! İlk bombalar düşene kadar...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "İlk bombalar düşene kadar Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SHABER3.COM

Tillerson açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile yaşanan krizde diplomatik çabaların gereksiz olduğunu düşünmediğini söyledi. 

Trump Twitter'dan "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" demiş, Kuzey Kore ile yürütlen diplomatik çabaların gereksiz olduğunu ifade etmişti. 

Tillerson'un bu konuda Trump'ın aksine açıklama yapması ise ABD'nin karar alıcı mekanizmasında bir 'fikir birliğinin' bulunmadığını gösteriyor. 

Kuzey Kore'nin son zamanlarda sıklığını artırdığı nükleer denemelerine yönelik olarak ABD'nin askeri müdahale tehdidi yöneltmesi bölgedeki tansiyonun artmasına yol açıyor. 
<< Önceki Haber Flaş! İlk bombalar düşene kadar... Sonraki Haber >>

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Bylock davaları bakın nasıl çökecek?

Bylock davaları bakın nasıl çökecek?

MİT'in fişleme listeleri delil olarak kabul edilemez

MİT'in fişleme listeleri delil olarak kabul edilemez

Sırada Almanya mı var?

Sırada Almanya mı var?

Kontrollü darbe ile ilgili Fotoğraf netleşiyor

Kontrollü darbe ile ilgili Fotoğraf netleşiyor

Cumhurbaşkanı seçilen George Weah'ın efsane golleri

Cumhurbaşkanı seçilen George Weah'ın efsane golleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:27