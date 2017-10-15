CİHAN'ın binası ATV'ye ihalesiz peşkeş çekildi

CİHAN'ın binası ihalesiz ATV'ye peşkeş çekildi





Yandaş Yeni Akit, Hizmet Hareketi'ne yönelik kitlesel kırım kapsamında el konulduktan sonra TMSF’ye devredilen CİHAN'ın Ankara Temsilciliği binasının herhangi bir ihale yapılmadan ATV Grubu’na satıldığını duyurdu.





Yeni Akit’ten Mehmet Özmen’in haberine göre; el konulduktan sonra TMSF’ye devredilen Cihan Haber Ajansı Ankara Temsilciliği’nin tam donanımlı akıllı binası, herhangi bir ihale yapılmadan ATV Grubu’na verildi.





ATV Grubu’na devredilen binanın bahçesinde 2 tane canlı yayın aracının olduğu ve kapısında 24 saat boyunca bir görevlinin beklediği görülüyor