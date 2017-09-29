FLAŞ... IKBY sınır kapılarını Bağdat'a teslim etmeyi kabul etti

Irak Hükümet Sözcüsü Sad el-Hadisi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle herhangi bir müzakere yapılmayacağını açıkladı.





Sputnik Arapça servisi, Irak askeri birliklerinin yarın IKBY'nin sınır kapılarının kontrolünü teslim almak için bölgeye gideceğini duyurdu.





Irak meclisindeki bir Kürt milletvekili, Sputnik’e yaptığı açıklamada IKBY'nin üç kara sınır kapısını Irak merkezi hükümetine teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi.





İsminin açıklanmasını istemeyen Kürt milletvekili bu sınır kapılarının Türkiye, Suriye ve İran sınırında bulunduğunu söyledi.



