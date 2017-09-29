Rusya: Türkiye avansını ödedi

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere S-400'ler için avans ödemesi hakkında Rusya tarafından da açıklama geldi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, "Rusya, S-400'ler için Türkiye'den avans ödemesi aldı." dedi.





Interfax'ın konuya ilişkin haberinde S-400 anlaşması için verilen avansın miktarı, toplam sözleşme büyüklüğü ve zamanlamaya ilişkin somut bir bilgi ise yer almadı.





Kojin, S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman sevk edileceğini henüz söyleyemeyeceğini belirtti.





Erdoğan "S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir." demişti.

