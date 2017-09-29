Samanyolu Haber /Gündem / Rusya: Türkiye avansını ödedi /29 Eylül 2017 13:36

Rusya: Türkiye avansını ödedi

S-400'ler için ödeme yapıldığı Rusya tarafından teyid edildi

SHABER3.COM

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere S-400'ler için avans ödemesi hakkında Rusya tarafından da açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, "Rusya, S-400'ler için Türkiye'den avans ödemesi aldı." dedi.

Interfax'ın konuya ilişkin haberinde S-400 anlaşması için verilen avansın miktarı, toplam sözleşme büyüklüğü ve zamanlamaya ilişkin somut bir bilgi ise yer almadı.

Kojin, S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman sevk edileceğini henüz söyleyemeyeceğini belirtti.

Erdoğan "S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir." demişti. 
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