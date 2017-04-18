Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia! YSK üyelerine milletvekillliği sözü mü verildi? /18 Nisan 2017 15:16

Flaş iddia! YSK üyelerine milletvekillliği sözü mü verildi?

Referandum sonuçlarını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gerçekten de bir tarih yazdık, bu bir demokrasi destanıdır” dedi. CHP Genel Başkanı “Bu referandum şaibelidir, şaibeyi besleyen de YSK’dır” ifadelerini kullandı.

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Partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Bir halk oylamasını geride bıraktık. Bunun üzerinde konuşacağım. Öncelikle sandığa giderek oyunu kullanan bütün vatandaşlarıma en içten sevgiler saygılar sunuyorum ve onları yürekten kutluyorum. Demokrasiyi oyladık, tek adam mı parlamenter rejim mi? Bütün vatandaşlarımızı sandığa gitmesi için ikna etmeye çalıştık. Bunun tarihi sorumluluğu vardı. Sandığa giden bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

-Gerçekten de bir tarih yazdık, bu bir demokrasi destanıdır. Bu referandum nasıl yapılmalıydı? Bunu ben belirleyemem. Nasıl yapılacağını öngören temel kural anayasada yer alıyor. Bu referandum gerçekten anayasanın öngördüğü şekilde mi yapıldı? Anayasada öngörülen bu kurallara göre bir halk oylaması yapılmadı.

-Biz bütün bunlara rağmen sandığa giderek oyumuzu kullandık. Eşit olmayan koşullarda bir referandum yapıldı. Bu referandum adil bir referandum muydu?

‘EY YSK, SİZE MİLLETVEKİLLİĞİ SÖZÜ MÜ VERİLDİ?’

-Bu referandum şaibelidir, şaibeyi besleyen de YSK’dır. Ey YSK, size milletvekilliği sözü mü verildi?
Mühürsüz oy pusulası geçersizdir. Kim diyor Anayasa Mahkemesi. YSK onu da takmıyorum diyor. Kimi takıyor, beni buraya getiren siyasi iradeyi takarım diyor. Kardeşim sen bu kararı veremezsin.

-Hakim dediğiniz, yargıç dediğiniz hukukun üstünlüğüne göre karar verir. Siz üstünlerin hukukuna göre karar veriyorsunuz. Sizi o koltuklardan indireceğiz.

-Mührü bir diğer anlamı da ‘sona erdirme’dir. Mühür insanlık tarihi kadar eskidir.Bütün anlaşmaların altında mühür vardır. Mührün varlık nedeni budur. Siz bütün bu gerçekleri reddderek bunu geçerli kabul ediyorsunuz. Eğer bunu birinin arzusuna göre yapıyorsan, sen hakim değilsin, o koltuktan ineceksin.
-Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Milli irade tecelli etmemiştir, milli irade sabote edilmiştir.
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